Con Lionel Messi y una ausencia inesperada: el equipo ideal elegido por una organización de futbolistas

Lionel Messi volvió a ser reconocido entre los mejores futbolistas del mundo. El argentino fue incluido en el FIFPRO World 11 2026, el equipo ideal de la temporada elegido exclusivamente por jugadores profesionales.

El rosarino regresó a la formación después de su última aparición en 2023 y alcanzó las 18 selecciones, una cifra que lo consolida como el futbolista con más presencias en la historia de este reconocimiento. Su primera inclusión fue en 2007 y, casi dos décadas después, continúa entre las máximas figuras del fútbol mundial.

La elección contó con la participación de 19.806 futbolistas de 73 países, quienes votaron a los jugadores más destacados en cada posición por sus actuaciones entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026.

Messi es el único representante sudamericano del once ideal, que reúne a varias de las principales estrellas del fútbol europeo.

El arquero seleccionado fue David Raya, campeón del mundo con España y ganador de la Premier League con el Arsenal. La defensa quedó conformada por Achraf Hakimi, Pau Cubarsí y Nuno Mendes.

En el mediocampo fueron elegidos Jude Bellingham, Rodri Hernández y Vitinha. Por su parte, la delantera quedó integrada por Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal, quienes completan una formación repleta de figuras internacionales.