Kicillof destacó los mensajes sociales de León XIV y supervisó los preparativos para la misa en Luján

Kicillof destacó que León XIV cuestionó la deshumanización, la crueldad y la búsqueda de ganancias sin límites.

El Gobernador vinculó los mensajes papales con la doctrina social de la Iglesia y el pensamiento de León XIII.

La inteligencia artificial, la educación, el empleo y los derechos laborales formaron parte de las preocupaciones señaladas por el Pontífice.

Kicillof resaltó las actividades pastorales con personas con discapacidad, cartoneros y organizaciones sociales.

El operativo para la misa en Luján demandó más de un mes y medio de preparación y contempló 7.500 sillas para invitados.

La celebración frente a la Basílica puso el foco en la caridad, los sectores humildes y las personas excluidas.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó el contenido social y político de los mensajes que transmitió el papa León XIV durante su visita a la Argentina y consideró que sus intervenciones deben interpretarse en el marco de la doctrina social de la Iglesia. El mandatario sostuvo que el Pontífice planteó cuestionamientos sobre la deshumanización, la crueldad y la búsqueda de ganancias económicas sin considerar sus consecuencias humanas, al tiempo que evitó convertir sus palabras en una discusión partidaria.

Las declaraciones se produjeron durante una recorrida por Luján, donde Kicillof supervisó los preparativos para la misa que León XIV celebró frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la plaza Belgrano, como cierre de su histórica visita pastoral al país.

El Gobernador consideró que el Papa está realizando una intervención sobre la realidad contemporánea, aunque aclaró que sus expresiones no deben ser utilizadas para alimentar disputas entre espacios políticos. En ese sentido, sostuvo que las posiciones del Pontífice no representan una sorpresa, porque mantienen coherencia con la tradición de la Iglesia y con los principios de su propia encíclica.

Kicillof puso especial atención en las referencias de León XIV a los problemas sociales y económicos que atraviesan las sociedades actuales. Para explicar el sentido de esos planteos, vinculó el pensamiento del actual Papa con la tradición iniciada durante el pontificado de León XIII, en una etapa histórica marcada por las transformaciones de la primera revolución industrial.

Según el mandatario bonaerense, aquellos debates sobre el empleo, los derechos de los trabajadores y la relación entre producción, trabajo y Estado recuperaron actualidad frente a los cambios tecnológicos y económicos de este tiempo. En esa línea, señaló que León XIV retomó esas preocupaciones al referirse a la inteligencia artificial, la educación, las universidades, la investigación científica y la discapacidad.

También destacó que el Pontífice cuestionara una concepción de la tecnología orientada exclusivamente a la rentabilidad, sin contemplar sus efectos sobre las personas. Para Kicillof, el mensaje papal apunta a recuperar una perspectiva humanista que coloque en el centro a los trabajadores, los sectores vulnerables y quienes enfrentan mayores dificultades para integrarse a la sociedad.

El Gobernador también relacionó esas definiciones con el escenario político internacional y con los recientes procesos electorales en distintas regiones del mundo. A su entender, algunos resultados cuestionaron los pronósticos que anticipaban una expansión inevitable de las corrientes de ultraderecha encabezadas por Donald Trump. Sin embargo, evitó profundizar una confrontación directa con sus adversarios políticos y volvió a insistir en que las palabras del Papa deben comprenderse desde su tradición doctrinaria.

Otro de los aspectos que Kicillof resaltó fue el recorrido pastoral que León XIV realizó durante su estadía en el país. El mandatario recordó especialmente el inicio de las actividades en el Cotolengo y los encuentros del Pontífice con personas con discapacidad, organizaciones sociales y cartoneros.

Desde su perspectiva, esas actividades expresaron una preocupación concreta por quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y guardaron una relación directa con el sentido de la celebración de Luján, dedicada a la caridad, los pobres, los sectores humildes y las personas excluidas.

En paralelo, Kicillof supervisó el operativo preparado para recibir a los miles de fieles que participaron de la misa. Explicó que la organización demandó más de un mes y medio de trabajo y que la recepción de los asistentes comenzó varias horas antes de la ceremonia. Aunque evitó anticipar una cifra de concurrencia, señaló que ya se registraba el desplazamiento de micros provenientes de diferentes puntos del interior del país.

La organización dispuso 7.500 sillas destinadas a invitados, en su mayoría convocados por la Iglesia, además de representantes institucionales y otras personalidades autorizadas por el Vaticano. Los invitados debieron ingresar antes de las 6, pese a que la celebración estaba prevista para las 10, debido a las exigencias del dispositivo de recepción y seguridad.

Durante su recorrida, el mandatario convocó a los argentinos a participar del encuentro y definió a Luján como la capital de la fe en el país. También destacó que la ciudad posee una significación que trasciende a los creyentes, por su importancia histórica y cultural, especialmente ante la proximidad de los 400 años de devoción a la Virgen.

La presencia de León XIV en Luján reunió así dos dimensiones centrales de su visita: la celebración religiosa y el mensaje social dirigido a los sectores más postergados. Para Kicillof, las palabras y los gestos del Pontífice plantearon una reflexión sobre el modelo de sociedad, el papel del Estado, el mundo del trabajo y la necesidad de evitar que el desarrollo tecnológico y económico deje de lado la dignidad humana.