Villarruel destacó el llamado de León XIV a la unidad nacional y le reclamó al Gobierno por la defensa de la vida

Villarruel afirmó que León XIV conoce las divisiones políticas y sociales que atraviesan a la Argentina.

La vicepresidenta descartó que el discurso papal haya sido una crítica directa al Gobierno de Javier Milei.

La titular del Senado destacó el llamado a la unidad nacional y al diálogo entre los dirigentes políticos.

Sus declaraciones se produjeron en medio de las diferencias que mantiene con el Presidente y las tensiones entre oficialismo y oposición.

Villarruel reclamó al Gobierno que cumpla con el compromiso de defender la vida desde la concepción.

La vicepresidenta consideró que esa promesa electoral constituye una deuda del oficialismo con quienes lo votaron.

La vicepresidenta Victoria Villarruel aprovechó el mensaje del papa León XIV en el Palacio Libertad para poner en primer plano la necesidad de recomponer el diálogo político en la Argentina y advirtió que el país atraviesa divisiones que dificultan la convivencia. Sin interpretar las palabras del Pontífice como un cuestionamiento directo a la gestión de Javier Milei, consideró que su intervención estuvo dirigida a una realidad marcada por los enfrentamientos y la falta de entendimiento entre los dirigentes.

“ El Papa es consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos”, afirmó Villarruel al referirse al contenido del discurso. La titular del Senado destacó especialmente la convocatoria del jefe de la Iglesia Católica a recuperar la unidad nacional y a promover el diálogo entre los distintos sectores políticos.

Consultada sobre si había entendido las expresiones de León XIV como una crítica al Gobierno nacional, la vicepresidenta descartó esa posibilidad. A su entender, el mensaje estuvo relacionado con las circunstancias que atraviesa la sociedad argentina y con la necesidad de que la dirigencia encuentre mecanismos para superar las diferencias.

“No creo que haya tenido críticas, ha sido realmente un discurso acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional, en donde hace falta que la clase política se hable entre sí”, sostuvo. Luego insistió en que el Pontífice conoce las dificultades de convivencia que existen en el país y que su planteo debe leerse en ese contexto.

Las declaraciones se produjeron en un escenario político atravesado por las diferencias entre Villarruel y Milei, además de los enfrentamientos del oficialismo con distintos sectores de la oposición. En ese marco, la vicepresidenta evitó profundizar sus cuestionamientos al Presidente, pero volvió a poner el acento en la necesidad de reconstruir los vínculos institucionales y políticos.

La referencia a un país en el que no todos se consideran hermanos también reflejó la preocupación por el nivel de confrontación que caracteriza al debate público. Para Villarruel, el discurso papal no estuvo dirigido a respaldar o cuestionar a una administración en particular, sino que planteó una convocatoria más amplia, destinada a una dirigencia que necesita recuperar la capacidad de diálogo.

Sin embargo, la vicepresidenta no limitó sus declaraciones a la interpretación del mensaje religioso. También aprovechó la oportunidad para formular un reclamo al propio Gobierno nacional por un compromiso que, según recordó, integró la identidad política del espacio durante la campaña electoral: la defensa de la vida desde la concepción.

“Hay que hablar porque nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro Gobierno con todos aquellos que nos han votado”, expresó. Con esa afirmación, Villarruel señaló que existe una expectativa pendiente entre quienes acompañaron electoralmente al oficialismo y que, desde su perspectiva, las autoridades todavía deben responder a ese compromiso.

El planteo introdujo un componente adicional en sus declaraciones. Mientras respaldó la importancia del llamado de León XIV a la unidad y descartó que el discurso hubiera tenido como destinatario directo a Milei, la vicepresidenta dejó expuesta una diferencia respecto de las prioridades que, a su entender, el Gobierno debe atender.

La defensa de la vida desde la concepción aparece así como una cuestión que Villarruel considera pendiente y sobre la que reclamó abrir una discusión. Su mensaje estuvo dirigido al oficialismo, al que recordó la responsabilidad asumida frente a sus votantes durante la campaña.

De esta manera, la intervención de la vicepresidenta combinó una valoración positiva del discurso papal con un señalamiento político hacia la administración libertaria. Por un lado, destacó la necesidad de reducir la confrontación y recuperar el diálogo entre los dirigentes. Por otro, advirtió que el Gobierno mantiene una deuda con parte de su electorado en una de las banderas que identificaron al espacio.

La visita de León XIV y sus palabras en el Palacio Libertad quedaron así incorporadas a una discusión política que excede el contenido religioso del acontecimiento. Para Villarruel, el llamado a la fraternidad y la unidad representa una advertencia sobre las divisiones del país, pero también una oportunidad para poner sobre la mesa compromisos que considera todavía incumplidos.