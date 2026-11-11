La interna libertaria volvió a estallar: Lilia Lemoine acusó a Villarruel de traicionar a Milei por reivindicar la justicia social

Lilia Lemoine acusó a Victoria Villarruel de ocultar sus posiciones políticas durante las campañas de 2021 y 2023.

La reivindicación de la justicia social por parte de la vicepresidente desató el nuevo enfrentamiento.

Juliana Santillán también cuestionó a Villarruel y la acusó de confrontar permanentemente con el Gobierno.

Carlos Maslatón defendió a la titular del Senado y afirmó que sus diferencias ideológicas siempre fueron públicas.

Milei se retiró del Palacio Libertad sin saludar a Villarruel después del discurso de León XIV.

La vicepresidente volvió a reclamar diálogo político y sostuvo que la defensa de la vida desde la concepción es una deuda del Gobierno con sus votantes.

La visita del papa León XIV volvió a dejar al descubierto las diferencias políticas entre Javier Milei y Victoria Villarruel, pero también profundizó las tensiones dentro de La Libertad Avanza. La diputada nacional Lilia Lemoine lanzó una dura acusación contra la vicepresidente, a quien responsabilizó de haber ocultado sus convicciones durante las campañas electorales de 2021 y 2023 para conseguir un lugar en la fórmula presidencial. El detonante fue la reivindicación que hizo la titular del Senado de la justicia social como uno de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

El enfrentamiento se produjo después de que Villarruel expresara sus expectativas por la llegada del Pontífice y destacara la importancia de algunos de los principios que históricamente sostuvo la Iglesia católica. Mientras Milei mantenía una reunión con León XIV en la Casa Rosada, la vicepresidente participó de una actividad en el Palacio Libertad, donde manifestó su expectativa por escuchar un mensaje vinculado con la justicia social, la dignidad humana y el trabajo.

La reacción de Lemoine fue inmediata y estuvo dirigida directamente contra la segunda autoridad del Poder Ejecutivo. A través de una publicación en X, la diputada sostuvo que Villarruel había disimulado sus verdaderas posiciones políticas durante más de dos años y que nunca había utilizado ese discurso durante las campañas electorales.

Según la legisladora, una identificación pública con la justicia social habría resultado incompatible con la propuesta política que encabezaban Milei y Villarruel. Por eso, interpretó las declaraciones de la vicepresidente como una demostración de deslealtad hacia el Presidente y el proyecto libertario.

Las diferencias no quedaron limitadas a esa discusión. Durante su intervención, Villarruel también hizo referencia al derecho a la vida, la dignidad del trabajo y del ser humano, además de advertir sobre los riesgos de una inteligencia artificial desordenada y sin control. Asimismo, expresó su deseo de que la visita papal contribuyera a fortalecer la unión nacional.

Otra integrante del oficialismo se sumó a los cuestionamientos. La diputada nacional Juliana Santillán publicó un mensaje en el que describió la conducta política de Villarruel como una permanente búsqueda de confrontación. También la acusó de estar desalineada respecto de su entorno institucional y de desoír las posiciones del Poder Ejecutivo.

Santillán cuestionó particularmente que la vicepresidente intentara instalar sus planteos durante las actividades vinculadas con la visita papal. Incluso sostuvo que León XIV la había dejado descolocada porque, según su interpretación, el Pontífice no había mencionado expresamente la consigna de justicia social durante su intervención en el Palacio Libertad.

Sin embargo, las críticas libertarias encontraron una respuesta en Carlos Maslatón, abogado y exaliado de Milei, quien salió en defensa de Villarruel. El dirigente cuestionó la acusación de Lemoine y afirmó que las posiciones ideológicas de la vicepresidente siempre fueron conocidas públicamente.

Maslatón sostuvo que Villarruel nunca se identificó con el libertarianismo norteamericano que, según describió, no reconoce la importancia de los países y sus identidades nacionales. También cuestionó que los dirigentes libertarios no hubieran advertido esas diferencias antes de compartir una fórmula presidencial con ella.

El nuevo episodio se produjo en un contexto de distanciamiento entre Milei y su vicepresidente, una relación que volvió a mostrar señales de deterioro durante la jornada papal. Después de escuchar el discurso de León XIV en el Palacio Libertad, el Presidente se retiró sin saludar a Villarruel, que permanecía al pie de la escalinata. El Pontífice, en cambio, se acercó para intercambiar algunas palabras con ella.

Posteriormente, la vicepresidente volvió a marcar diferencias al señalar que el Papa había comprendido que en la Argentina no existe una situación de plena fraternidad entre sus habitantes y reclamó mayores instancias de diálogo político. También planteó que la defensa de la vida desde la concepción constituye una deuda del Gobierno con quienes acompañaron electoralmente a La Libertad Avanza.

De esta manera, una declaración vinculada con la doctrina religiosa terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de la disputa interna oficialista. Las acusaciones de traición, las diferencias ideológicas y los cuestionamientos públicos evidenciaron que la distancia entre Milei y Villarruel continúa sin resolverse y que las diferencias dentro del propio espacio presidencial ya no se limitan a conversaciones reservadas.