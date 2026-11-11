León XIV movilizó a cientos de miles de personas en Córdoba con un mensaje de fe, misericordia e inclusión social

Cientos de miles de personas llegaron a Córdoba para participar de la misa encabezada por León XIV en el predio de Fadea.

La convocatoria fue estimada entre 700.000 y 800.000 asistentes, muchos de los cuales permanecieron durante toda la noche.

El Pontífice provocó una profunda emoción durante su recorrido en el papamóvil y recibió muestras de afecto de distintas generaciones.

Los fieles expresaron preocupación por las adicciones, las dificultades económicas y la falta de oportunidades.

La inclusión de las personas con discapacidad ocupó un lugar destacado durante las actividades pastorales.

León XIV reclamó respuestas frente al hambre y las injusticias y evocó el legado pastoral de Francisco.

La presencia del papa León XIV en Córdoba dejó una de las expresiones de convocatoria popular más importantes de su visita a la Argentina. Cientos de miles de personas llegaron desde distintas provincias para participar de una jornada que combinó celebraciones religiosas, encuentros pastorales y un mensaje centrado en la misericordia, la fraternidad y la necesidad de atender las dificultades que atraviesan los sectores más vulnerables. La emoción por la cercanía del Pontífice convivió con los reclamos sociales y las expectativas de quienes esperan que sus palabras tengan consecuencias más allá de los actos religiosos.

El predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) fue el escenario de la misa multitudinaria, que reunió a una concurrencia estimada entre 700.000 y 800.000 personas. Muchos fieles habían llegado la tarde anterior y permanecieron durante toda la noche para asegurarse un lugar. La espera estuvo acompañada por espectáculos musicales y momentos de encuentro, mientras que durante la madrugada también se organizaron espacios de confesión al aire libre, donde numerosos asistentes aguardaron para recibir la absolución.

La llegada del avión que trasladó al Papa desde Buenos Aires fue recibida con una ovación que se reprodujo en las más de treinta pantallas distribuidas en el predio. Poco después, León XIV recorrió el lugar a bordo del papamóvil. Su paso, aunque breve, provocó una profunda conmoción entre los presentes. Hubo lágrimas, abrazos y banderas argentinas y vaticanas agitadas por personas que habían esperado durante horas para verlo de cerca. La emoción alcanzó a distintas generaciones y también estuvo marcada por recuerdos familiares y experiencias religiosas anteriores.

Entre los asistentes había personas que habían participado de la visita de Juan Pablo II en 1987 y que encontraron en esta jornada una oportunidad para renovar aquella experiencia. También llegaron familias, jóvenes y adultos mayores de Córdoba y de otras provincias, como Santa Fe, Salta, Tucumán, Mendoza y Catamarca.

Sin embargo, la convocatoria no estuvo motivada exclusivamente por la devoción religiosa. Para muchos de los participantes, la visita representó también una oportunidad para expresar preocupaciones sobre la situación social y reclamar respuestas frente a problemas que afectan a sus comunidades. La esperanza de que el mensaje de León XIV contribuya a modificar determinadas realidades apareció reiteradamente entre los testimonios de quienes participaron de las actividades.

Una de las asistentes, una mujer mayor que había viajado desde el norte argentino, expresó su expectativa de que la misión pastoral del Pontífice marque el comienzo de una nueva etapa. Durante su relato mencionó la preocupación por el crecimiento de las adicciones entre los jóvenes y recordó un episodio de violencia familiar que había conmocionado a su localidad. Su planteo reflejó una demanda que atravesó la jornada: la necesidad de escuchar más a las comunidades y prestar atención a situaciones que requieren respuestas urgentes.

Esa preocupación también apareció en los reclamos vinculados con las dificultades económicas y la falta de oportunidades. Trabajadores del transporte, que aprovecharon la llegada de visitantes para incrementar su actividad, reconocieron que el movimiento extraordinario no modifica los problemas que enfrentan para llegar a fin de mes. Otros asistentes reclamaron que las palabras del Papa sean escuchadas por quienes tienen responsabilidades políticas e institucionales.

La inclusión de las personas con discapacidad fue otro de los temas que adquirió especial relevancia. Después de su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, donde León XIV se había acercado a personas con discapacidad, organizaciones y trabajadores vinculados con esa problemática, el mensaje de acogida y reconocimiento encontró una fuerte repercusión. Una mujer llegada desde Cosquín expresó su agradecimiento por la atención que el Pontífice dedicó a ese sector y destacó la necesidad de que la inclusión forme parte del progreso nacional. También un sacerdote con discapacidad tuvo oportunidad de compartir su experiencia con el Papa y explicarle su trabajo con una aplicación de inteligencia artificial.

Durante sus actividades en Córdoba, León XIV mantuvo además encuentros con obispos, seminaristas, religiosos y agentes pastorales. En ese ámbito, advirtió sobre la gravedad del hambre y las injusticias, y sostuvo que ambas realidades reclaman respuestas. También evocó al papa Francisco y convocó a continuar construyendo una Iglesia comprometida con la sociedad y abierta a las necesidades de las personas.

La referencia a su antecesor despertó una ovación entre los presentes, especialmente cuando recordó su pedido de que la Iglesia siguiera haciendo lío, en una expresión que recuperó el espíritu pastoral del Pontífice argentino.

La agenda cordobesa concluyó con una actividad en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en una plaza San Martín colmada de fieles, pese al intenso calor y a las dificultades que provocó la temperatura, que obligaron a los equipos médicos a asistir a varias personas deshidratadas.

A las 16.15, León XIV partió rumbo al aeropuerto para regresar a Buenos Aires y continuar con el tramo final de su visita. El gobernador provincial participó de la despedida. La jornada dejó una convocatoria multitudinaria, pero también una serie de demandas que excedieron el ámbito religioso: inclusión, trabajo, oportunidades, atención a las adicciones y respuestas frente a las injusticias sociales.