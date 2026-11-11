Weiss pidió transformar el mensaje de León XIV en acuerdos de Estado que perduren más allá de los gobiernos

Gustavo Weiss propuso transformar el mensaje de León XIV en acuerdos duraderos para la Argentina.

El G6 convocó a una mesa de diálogo entre sectores políticos, económicos y sociales.

La iniciativa busca establecer políticas de Estado que trasciendan los cambios de gobierno.

Weiss destacó el Pacto de la Moncloa como antecedente de acuerdos políticos y sociales de largo plazo.

El dirigente empresario consideró necesario incorporar a la Iglesia, otros credos, los sindicatos y las fuerzas políticas.

El objetivo es construir consensos que permitan sostener un rumbo de crecimiento económico y desarrollo nacional.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, planteó la necesidad de aprovechar el mensaje de diálogo y consenso que dejó la visita del papa León XIV para impulsar un proceso de acuerdos políticos, económicos y sociales capaz de sostenerse durante largos años. Para el dirigente empresario, el desafío de la Argentina consiste en convertir las coincidencias expresadas durante las jornadas del Pontífice en políticas de Estado que no queden sujetas a los cambios de gobierno ni a las diferencias entre los distintos sectores.

Weiss consideró que el mensaje del Papa debe trascender el impacto inmediato de su presencia en el país y convertirse en una práctica permanente. A su entender, la construcción de un rumbo de crecimiento requiere abandonar la lógica de las discusiones circunstanciales y establecer mecanismos de entendimiento que permitan sostener decisiones estratégicas en el mediano y largo plazo.

En ese sentido, el titular de Camarco sostuvo que el desafío es consolidar las enseñanzas que dejó León XIV y evitar que queden limitadas a los tres días de actividades. La posibilidad de alcanzar acuerdos duraderos, afirmó, depende de que los distintos protagonistas de la vida nacional mantengan abierta la disposición al diálogo, incluso cuando existan diferencias profundas sobre el modelo económico, las prioridades políticas o las decisiones que debe adoptar el país.

Las declaraciones de Weiss se conocieron después de que el Grupo de los Seis (G6), integrado por las principales entidades empresarias argentinas, convocara a conformar una mesa de diálogo entre representantes políticos, económicos y sociales. La iniciativa busca generar consensos sobre políticas de Estado que puedan mantenerse independientemente de quién ejerza el gobierno.

El empresario explicó que la propuesta no constituye una reacción circunstancial a la visita papal, sino que forma parte de una preocupación que las organizaciones empresarias vienen planteando desde hace tiempo. Como antecedente, recordó el encuentro organizado por las entidades que integran el G6 con el ex presidente español Felipe González, quien tuvo un papel destacado en el impulso del Pacto de la Moncloa, los acuerdos políticos y sociales que acompañaron la transición democrática de España.

Para Weiss, aquella experiencia ofrece una referencia sobre la importancia de coordinar políticas fundamentales que puedan mantenerse a lo largo del tiempo. La Argentina, sostuvo, necesita avanzar hacia un esquema semejante, en el que las diferencias no impidan establecer compromisos básicos sobre el desarrollo y el crecimiento.

El dirigente aclaró, sin embargo, que alcanzar consensos no significa exigir que todos los participantes compartan las mismas ideas. Por el contrario, consideró que el verdadero sentido del diálogo consiste en discutir las discrepancias, reconocer las posiciones diferentes y encontrar coincidencias que permitan construir un camino común. La intención es evitar que cada cambio de administración implique comenzar nuevamente las discusiones sobre cuestiones estratégicas para el futuro nacional.

Respecto de la recepción que tuvo la convocatoria del G6, Weiss reconoció que todavía resulta prematuro realizar una evaluación, debido al escaso tiempo transcurrido desde la difusión del comunicado. No obstante, relató que durante la jornada desarrollada en la Universidad Católica Argentina (UCA), en la que participó León XIV, mantuvo conversaciones con representantes sindicales y encontró coincidencias respecto de la necesidad de establecer espacios permanentes de entendimiento.

Según explicó, tanto desde el ámbito empresario como desde el sindicalismo existe una percepción compartida sobre las dificultades que genera la ausencia de diálogo para sostener políticas a largo plazo. En ese contexto, consideró que la convocatoria debería ampliar su alcance e incorporar a la Iglesia, a representantes de distintos credos y, posteriormente, a las fuerzas políticas y al Gobierno nacional.

La intención es que la discusión no quede restringida a las organizaciones empresarias o a los sectores directamente vinculados con la actividad económica, sino que involucre a los principales actores de la sociedad.

Weiss también destacó el impacto personal que le produjo escuchar el discurso de León XIV en la UCA, especialmente por las referencias a la doctrina social de la Iglesia. Definió las palabras del Pontífice como profundamente movilizadoras y conmovedoras, y consideró que su mensaje estuvo dirigido al conjunto de la sociedad, sin distinciones entre dirigentes políticos, empresarios y representantes sindicales.

Finalmente, el titular de Camarco insistió en que las circunstancias particulares de cada actividad económica no deberían desplazar la necesidad de pensar el futuro del país. Incluso cuando determinados sectores atraviesan mejores o peores momentos, afirmó, la responsabilidad de la dirigencia consiste en mirar más allá de las dificultades inmediatas.

La propuesta de Weiss apunta así a convertir el llamado al entendimiento que dejó León XIV en una oportunidad para discutir un proyecto de desarrollo nacional con continuidad. El desafío será que esa voluntad de diálogo encuentre interlocutores, mecanismos concretos y compromisos capaces de superar las diferencias coyunturales.