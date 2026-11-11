La inflación se resiste a bajar del 2% mensual y los inversores buscan refugio ante la incertidumbre electoral de 2027

Las consultoras privadas estimaron una inflación de octubre de entre 1,7% y 2,1% mensual.

Los alimentos y las bebidas habrían aumentado 2,5%, impulsando el índice general.

Los economistas proyectan que la inflación continuará cerca del 2% durante los últimos meses del año.

Los bonos CER aparecen como una alternativa de cobertura ante una inflación superior al 1,9% mensual.

Los títulos de tasa fija podrían resultar más atractivos si los precios desaceleran durante 2027.

Los inversores buscan combinar instrumentos en pesos y activos dolarizados para protegerse de la incertidumbre económica y electoral.

La desaceleración de los precios sigue encontrando dificultades para consolidarse en la Argentina. Las estimaciones privadas correspondientes a octubre anticipan que la inflación volvió a moverse alrededor del 2% mensual, un nivel que parece haberse convertido en un piso difícil de perforar. Mientras el Gobierno busca profundizar el proceso de estabilización económica, los especialistas advierten que los próximos meses podrían mantener una dinámica similar y que el calendario electoral de 2027 introduce nuevos interrogantes sobre la evolución de los precios y el tipo de cambio.

Las proyecciones de las consultoras privadas ubican la inflación de octubre en un rango de entre 1,7% y 2,1%, frente al 1,9% registrado en septiembre. Las estimaciones de EcoGo alcanzan el 2,1%, Analytica calcula un 2%, T&C proyecta 1,9%, Libertad y Progreso estima 1,8% y Orlando J. Ferreres ubica su medición en 1,7%. El dato oficial del INDEC será determinante para confirmar si se produjo una nueva aceleración o si el indicador logró mantenerse en los niveles anteriores.

Uno de los principales factores que presionaron sobre los precios fue el comportamiento de los alimentos y las bebidas, junto con los aumentos de las tarifas reguladas. Según Claudio Caprarulo, director de Analytica, ese rubro habría registrado una suba del 2,5% mensual. Debido a que representa aproximadamente un tercio de la composición del índice de precios al consumidor, su evolución tuvo una incidencia importante sobre el resultado general.

Las perspectivas para el cierre del año tampoco anticipan una reducción significativa. Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, considera que noviembre y diciembre mantendrán variaciones cercanas al 2%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central también proyecta una inflación relativamente estable, con registros de entre 1,6% y 1,8% mensual hasta marzo.

El escenario plantea un desafío para los ahorristas, que deben decidir cómo proteger sus pesos frente a una inflación que no termina de ceder y una eventual volatilidad cambiaria asociada con las elecciones presidenciales del próximo año.

En ese contexto, los instrumentos ajustados por inflación y los títulos de tasa fija aparecen como las principales alternativas. Segundo Derdoy, analista de Inviu, considera que los bonos CER ofrecen una cobertura atractiva para inversiones de hasta 100 días, mientras que para plazos de hasta seis meses las letras de tasa fija podrían resultar más convenientes si la inflación termina ubicándose por debajo de las expectativas actuales.

La referencia para decidir entre ambas opciones se encuentra alrededor del 1,9% mensual. Si la inflación supera ese nivel, los instrumentos CER ofrecen una mayor protección. Si se ubica por debajo, los títulos de tasa fija pueden proporcionar mejores rendimientos. Entre las alternativas de cobertura aparece el bono TZXM7, con vencimiento en marzo de 2027, que permite atravesar los meses de verano con una cobertura más completa frente a la evolución de los precios.

Para los inversores más conservadores, Tomás Sisto Bourel, de Fortress Capital, recomienda priorizar la dolarización mediante obligaciones negociables de empresas de primera línea y vencimientos cortos, principalmente en 2027 y 2028. Para perfiles moderados y agresivos, identifica oportunidades en títulos de tasa fija como el T30A7 y el T31Y7, que ofrecen rendimientos nominales de entre el 27% y el 28% anual.

La apuesta se fundamenta en la expectativa de que el ingreso de divisas procedentes de la cosecha gruesa durante los primeros meses de 2027 contribuya a mejorar las condiciones financieras antes de que aumente la incertidumbre electoral. También considera que una eventual reducción del precio internacional del petróleo, vinculada con una distensión del conflicto en Medio Oriente, podría favorecer una desaceleración inflacionaria.

Por su parte, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, advierte que la inflación encontró un piso cercano al 2% y que abandonarlo podría demandar más tiempo del previsto. Su recomendación consiste en combinar instrumentos en pesos ajustados por inflación con activos dolarizados, incluyendo bonos corporativos que actualmente ofrecen rendimientos de entre el 7% y el 9% anual en dólares y títulos soberanos de vencimiento corto.

El especialista contempla tres escenarios: una inflación estable entre 1,8% y 2,1%, una desaceleración hacia el 1,5% o una aceleración hasta niveles de entre 2,5% y 3%. En el primer caso, recomienda diversificar entre CER, Lecap y activos en dólares; ante una mejora de los precios, favorecería la tasa fija, mientras que frente a un escenario de tensión cobrarían mayor atractivo los instrumentos CER y dólar linked.

Con este panorama, el mercado financiero comienza a prepararse para un período en el que la inflación, el dólar y las expectativas electorales estarán cada vez más relacionados. La dificultad para perforar el 2% mensual obliga a los inversores a revisar sus estrategias y anticipa que la estabilidad económica todavía enfrenta desafíos importantes.