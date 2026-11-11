La pobreza volvió a crecer y ya alcanza a 16,2 millones de argentinos: advierten que podría superar los niveles de la pandemia

La pobreza alcanzó a 16,2 millones de personas durante el tercer trimestre de 2026.

El indicador aumentó aproximadamente 3,4 millones de personas respecto del mismo período de 2025.

La cantidad de pobres llegó a un máximo de 25,7 millones durante el primer trimestre de 2024.

La reducción neta desde el tercer trimestre de 2023 hasta el mismo período de 2026 fue de apenas 1,8 millones de personas.

El Presupuesto 2027 contempla eliminar el aumento automático de la AUH.

Las proyecciones advierten que, si continúa la tendencia actual, la pobreza podría superar los niveles registrados durante la pandemia.

La recuperación social que el Gobierno de Javier Milei había presentado como uno de sus principales logros comenzó a perder fuerza y enfrenta un nuevo deterioro. Las últimas estimaciones indican que la pobreza volvió a crecer de manera significativa durante 2026 y que, si se mantiene la tendencia actual, podría alcanzar niveles superiores a los registrados durante la pandemia. El escenario representa un desafío para la administración nacional, especialmente cuando el debate sobre la situación de los sectores más vulnerables vuelve a cobrar protagonismo con la visita del papa León XIV a la Argentina.

De acuerdo con las proyecciones de ExQuanti, la cantidad de personas en situación de pobreza llegó a 16,2 millones durante el tercer trimestre de 2026. El dato implica un incremento de aproximadamente 3,4 millones de personas respecto del mismo período del año anterior, cuando el indicador había alcanzado uno de sus puntos más bajos durante la actual gestión.

La consultora advirtió que la trayectoria reciente podría llevar al Gobierno a finalizar su mandato con niveles de pobreza superiores a los registrados durante la pandemia. Se trata de una proyección condicionada a la continuidad de la dinámica observada durante el último año, por lo que una modificación del escenario económico o la implementación de nuevas políticas sociales podría alterar ese resultado.

La evolución del indicador durante la presidencia de Milei muestra tres momentos claramente diferenciados. El primero estuvo marcado por un fuerte deterioro después de la devaluación del peso, cuando la cantidad de personas pobres pasó de aproximadamente 18 millones a un máximo de 25,7 millones durante el primer trimestre de 2024.

En apenas dos trimestres, el incremento llegó a 7,7 millones de personas, una magnitud que superó el aumento acumulado durante los seis años anteriores, según la reconstrucción de la consultora.

Posteriormente, la situación comenzó a mostrar una recuperación. La mejora de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y cierta recomposición de los ingresos salariales contribuyeron a reducir el indicador. El descenso continuó hasta alcanzar un mínimo de 12,8 millones de personas en el tercer trimestre de 2025.

Ese período fue utilizado por el Presidente para destacar la reducción de casi 13 millones de pobres y presentar el resultado como una de las principales consecuencias de su programa económico.

Sin embargo, la tendencia favorable se interrumpió. Desde aquel mínimo hasta el tercer trimestre de 2026, la pobreza volvió a incorporar casi 3,4 millones de personas. De esta manera, una parte importante de la mejora anterior quedó neutralizada por el deterioro registrado durante los últimos doce meses.

La comparación con el tercer trimestre de 2023 también modifica sustancialmente el balance que suele presentar el oficialismo. Si se toma ese período como punto de partida y se lo contrasta con el mismo trimestre de 2026, la reducción neta de personas pobres durante la gestión de Milei ronda los 1,8 millones, una cifra considerablemente inferior a los 12 o 13 millones mencionados por el mandatario.

El panorama genera preocupación adicional por las decisiones presupuestarias previstas para el próximo año. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla eliminar el aumento automático de la AUH, una herramienta que tuvo un papel relevante durante la etapa de reducción de la pobreza. La modificación podría afectar la capacidad de protección de los ingresos familiares frente a la evolución de los precios.

Las estimaciones de ExQuanti se elaboran mediante información de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y proyecciones de la Universidad Torcuato Di Tella. Como las estadísticas oficiales de pobreza se publican semestralmente, la consultora construye mediciones trimestrales utilizando microdatos, canastas básicas e informes técnicos. Para el tercer trimestre de 2026 recurrió al Nowcast de Pobreza de la universidad, debido a que todavía no estaba disponible la base correspondiente.

La proyección para 2027, en tanto, supone que continuará el ritmo promedio de crecimiento de la pobreza observado durante el último año.

Así, el desafío social vuelve a instalarse en el centro de la agenda económica y política. Mientras el Gobierno deberá demostrar que puede recuperar la tendencia descendente del indicador, las cifras muestran que la reducción de la pobreza todavía está lejos de consolidarse y que millones de argentinos permanecen expuestos al deterioro de sus condiciones de vida.