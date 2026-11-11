El uso de las tarjetas de crédito está en rojo y se desplomaron las compras en cuotas

Las operaciones con tarjetas de crédito cayeron 18,1% interanual en agosto, el mayor retroceso de 2026.

Se registraron 147,8 millones de pagos, el nivel más bajo de los últimos ocho meses.

Las compras financiadas en cuotas retrocedieron 22,8% interanual y fueron las más afectadas.

La morosidad de las tarjetas llegó al 13,1% en mayo, frente al 1,6% de octubre de 2024.

El débito, los pagos con QR y las transferencias ganan terreno frente al financiamiento con tarjeta.

Los especialistas prevén que la caída continúe, aunque podría moderarse si mejoran los ingresos y se estabiliza el endeudamiento familiar.

El endeudamiento de los hogares, la pérdida de capacidad de compra y las restricciones impuestas por las entidades financieras están modificando la forma en que los argentinos pagan sus consumos. En agosto, las operaciones con tarjetas de crédito registraron una contracción interanual del 18,1%, la más pronunciada de 2026, mientras que las compras financiadas en cuotas retrocedieron todavía más y reflejaron el deterioro de la capacidad de consumo de las familias.

Durante ese mes se contabilizaron 147,8 millones de pagos con tarjeta de crédito, el nivel más bajo de los últimos ocho meses. El monto total alcanzó los $10,1 billones, con una disminución interanual del 20%. La caída fue generalizada, pero tuvo su expresión más fuerte en las operaciones financiadas, que se redujeron un 22,8%.

Los datos muestran que agosto no fue un episodio aislado. Con excepción de junio, cuando las transacciones habían registrado un crecimiento interanual del 1,6%, los restantes meses de 2026 presentaron retrocesos en la cantidad de operaciones. Además, ninguno consiguió resultados positivos en los montos reales. El octavo mes del año marcó el peor desempeño en ambos indicadores.

El comportamiento de los consumidores responde a una combinación de factores. Una parte importante de los ingresos familiares ya está comprometida con cuotas asumidas anteriormente, mientras que la pérdida de poder adquisitivo obliga a reorganizar los gastos y dejar de lado compras que pueden postergarse. A eso se suman las tasas de financiación elevadas y una mayor cautela de los bancos frente al incremento de la morosidad.

Santiago Lebled, especialista en finanzas y asesor de empresas, identificó cuatro elementos centrales detrás de la contracción: el debilitamiento del consumo, el costo del financiamiento, la carga impositiva y las dificultades para acceder al crédito formal. También advirtió que el aumento de los incumplimientos agrava el escenario, porque las entidades financieras reaccionan reduciendo los límites disponibles y restringiendo las autorizaciones de compra.

La morosidad de las tarjetas alcanzó el 13,1% en mayo de 2026, frente al 1,6% registrado en octubre de 2024. Ese salto refleja el deterioro de la situación financiera de numerosos hogares y condiciona tanto la demanda como la oferta de crédito. Mientras algunos usuarios directamente ya no pueden operar por encontrarse en mora o tener agotado su límite, otros optan por reducir voluntariamente sus consumos ante el temor de acumular nuevas obligaciones.

Diego Kupferberg, especialista en emprendimientos digitales, también señaló que los salarios comprometidos con deudas anteriores dejan poco margen para financiar nuevas compras. A su vez, sostuvo que los bancos endurecieron las condiciones de acceso y recortaron límites para proteger sus carteras frente al aumento de los incumplimientos.

Otro cambio significativo es la modificación de los hábitos de pago. Las transferencias, los códigos QR y las tarjetas de débito ganan terreno en las operaciones cotidianas porque permiten utilizar dinero disponible sin asumir compromisos futuros. Esta tendencia contribuye a explicar por qué el retroceso es más pronunciado en las compras en cuotas que en las operaciones realizadas en un solo pago.

La financiación con tarjeta movilizó $3,54 billones en agosto, con una caída interanual del 22,8%. En tanto, las operaciones en un solo pago totalizaron $6,56 billones y retrocedieron un 18,7%. La diferencia entre ambos indicadores muestra que las familias están evitando especialmente aquellas decisiones de consumo que comprometen sus ingresos durante los meses siguientes.

Las perspectivas para los próximos meses no anticipan una recuperación inmediata. Lebled considera que el uso de las tarjetas podría continuar disminuyendo, aunque a un ritmo más moderado, en parte por el efecto de comparación con períodos anteriores y por una eventual estabilización de la morosidad. También señaló que una reducción de las tasas podría facilitar gradualmente el acceso al financiamiento.

Sin embargo, advirtió que difícilmente se produzca un repunte significativo mientras los ingresos reales no mejoren. Kupferberg, por su parte, ubicó el posible punto de inflexión en una recuperación de los salarios y en la posibilidad de que las familias reduzcan o refinancien las deudas acumuladas.

Diciembre podría ofrecer un alivio estacional por el pago del aguinaldo y las compras de las fiestas, aunque los especialistas consideran que ese movimiento no necesariamente modificará la tendencia de fondo. Además, parte del consumo que antes se realizaba con tarjeta ya se trasladó a otros medios de pago, por lo que una eventual recuperación económica no implicaría automáticamente el regreso a los niveles anteriores de utilización del plástico.