Kicillof pidió al Gobierno nacional que escuche el mensaje del Papa y destacó su llamado a la unidad y la solidaridad

Kicillof expresó su expectativa de que el Gobierno nacional escuche y atienda el mensaje del papa León XIV.

El gobernador destacó el llamado del Pontífice a la tolerancia, la solidaridad y la unidad nacional.

La pobreza, la exclusión, la discapacidad, la educación y la universidad estuvieron entre los temas que resaltó.

El mandatario bonaerense manifestó su agradecimiento y su satisfacción por haber escuchado personalmente al Papa.

Kicillof recordó que León XIV concretó el viaje que Francisco no había podido realizar.

El gobernador sostuvo que la visita debe trascender lo ceremonial y generar atención sobre los problemas sociales.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reclamó que el Gobierno nacional preste atención a las palabras del papa León XIV y consideró que su mensaje contiene planteos relevantes para afrontar algunos de los principales problemas sociales del país. Tras participar de las actividades vinculadas con la visita del Pontífice, el mandatario destacó especialmente las referencias a la tolerancia, la solidaridad y la necesidad de construir una mayor unidad nacional.

Consultado sobre la reacción que espera del Poder Ejecutivo frente a las expresiones del líder de la Iglesia Católica, Kicillof insistió en que las autoridades deberían escuchar el contenido de su mensaje. “Espero que lo escuchen, espero que lo escuchen al Papa. Ha tenido palabras muy importantes y relevantes; esperemos que lo escuchen”, sostuvo ante las preguntas de los periodistas.

La declaración dejó planteada una expectativa política sobre el impacto que podrían tener las palabras de León XIV en el debate público argentino. Aunque evitó formular una exigencia directa al Gobierno, el gobernador puso el acento en la importancia de atender los conceptos expresados por el Pontífice, en particular aquellos relacionados con las dificultades sociales y la convivencia entre distintos sectores.

Kicillof también se refirió al desafío de superar las divisiones políticas y avanzar hacia una mayor unidad nacional. En ese sentido, consideró que el mensaje papal estuvo atravesado por una convocatoria a recuperar valores como la tolerancia y la solidaridad, en un contexto en el que las diferencias políticas y sociales ocupan un lugar central en la discusión pública.

El mandatario bonaerense enumeró además los temas que, a su entender, tuvieron especial relevancia durante las intervenciones del Papa: la pobreza, la exclusión, la discapacidad, la educación y la universidad. Se trata de cuestiones que, según remarcó, forman parte de las preocupaciones que León XIV buscó instalar durante su visita.

En lugar de atribuirse la tarea de interpretar o remarcar cada una de las definiciones del Pontífice, Kicillof expresó su agradecimiento por haber podido escucharlo personalmente. “No soy yo el que tiene que subrayar, simplemente yo me voy muy agradecido con el Papa, muy feliz de haberlo podido escuchar por primera vez”, afirmó.

La referencia también estuvo vinculada con el carácter especial que el gobernador le asignó a la llegada del jefe de la Iglesia Católica. Antes de las actividades, Kicillof ya había manifestado su entusiasmo por la visita y había señalado que representaba una responsabilidad enorme. Su valoración estuvo relacionada tanto con la dimensión institucional del acontecimiento como con la relevancia del mensaje que el Pontífice buscó transmitir.

El gobernador recordó, además, que León XIV llegó a la Argentina para concretar un viaje que su antecesor, Francisco, no había podido realizar. Esa circunstancia le otorgó a la visita un significado particular y reforzó, desde su perspectiva, la necesidad de prestar atención a las palabras del Papa más allá de la agenda protocolar.

En esa línea, Kicillof planteó que el acontecimiento no debería quedar reducido a una ceremonia o a una sucesión de encuentros institucionales. Por el contrario, consideró que la coyuntura exige escuchar con atención las definiciones del Pontífice y tomar en cuenta su convocatoria a actuar frente a las problemáticas que afectan a distintos sectores de la sociedad.

La intervención del mandatario bonaerense combinó así una valoración religiosa e institucional de la visita con un señalamiento dirigido al escenario político nacional. Su expectativa es que el mensaje papal tenga recepción en el Gobierno y contribuya a instalar una discusión sobre la pobreza, la exclusión, la educación y la convivencia democrática.

Con sus declaraciones, Kicillof buscó destacar que el llamado de León XIV excede el marco de una visita oficial. La invitación a la tolerancia, la solidaridad y la unidad aparece, en su lectura, como una oportunidad para reflexionar sobre los problemas del país y la responsabilidad de quienes tienen a su cargo las decisiones públicas.