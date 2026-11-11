Romina del Plá cuestionó la visita de León XIV y explicó por qué el Frente de Izquierda rechazó participar de los actos oficiales

Romina del Plá confirmó que el Frente de Izquierda recibió una invitación para participar del acto oficial en el Palacio Libertad.

La diputada justificó la ausencia de su espacio por su participación en la Marcha del Orgullo.

Cuestionó las posiciones de León XIV sobre el aborto, la ESI y el matrimonio igualitario.

Rechazó el discurso de unidad nacional que acompañó las actividades oficiales del Pontífice.

Denunció que empresarios vinculados con la visita respaldan las reformas laborales y el ajuste de Milei.

También cuestionó la respuesta institucional de la Iglesia frente a los abusos sexuales cometidos por integrantes del clero.

La visita del papa León XIV a la Argentina abrió un nuevo frente de controversia política, esta vez por la decisión del Frente de Izquierda y de los Trabajadores de mantenerse al margen de las actividades institucionales organizadas en torno al Pontífice. La diputada nacional Romina del Plá justificó esa postura con fuertes cuestionamientos a las posiciones doctrinarias de la Iglesia católica, su intervención en los debates sobre derechos civiles y reproductivos y el respaldo político y empresario que, según denunció, acompañó la llegada del jefe del Vaticano.

La legisladora confirmó que su espacio había recibido una invitación para participar del encuentro realizado el domingo por la tarde en el Palacio Libertad, pero explicó que sus dirigentes resolvieron no concurrir. La decisión estuvo vinculada con la participación del Frente de Izquierda en la Marcha del Orgullo, una convocatoria que Del Plá consideró incompatible con la presencia en los actos oficiales de la visita papal.

“Me parece que es incompatible una cosa con la otra”, sostuvo al explicar los motivos de la ausencia de su fuerza política. Su argumento se apoyó fundamentalmente en las diferencias ideológicas que mantiene con la institución religiosa respecto de cuestiones vinculadas con los derechos de las mujeres, la diversidad sexual y la educación.

Del Plá cuestionó particularmente las posiciones expresadas por León XIV durante su gira regional. Según planteó, el Pontífice ratificó una orientación contraria al derecho al aborto, a la Educación Sexual Integral (ESI) y al matrimonio igualitario. También objetó la concepción de familia que atribuyó a la Iglesia, basada en la unión entre un padre, una madre e hijos.

Para la diputada, esas definiciones representan una mirada anacrónica frente a los avances sociales y legislativos registrados en las últimas décadas. En ese sentido, sostuvo que tanto el Partido Obrero como el conjunto del Frente de Izquierda mantienen posiciones completamente opuestas a los planteos institucionales del Vaticano.

La legisladora también dirigió sus críticas al mensaje de unidad nacional que acompañó las actividades oficiales y que reunió a representantes de diferentes espacios políticos. A su entender, ese llamado a dejar de lado las diferencias detrás de la figura del Papa implica una convocatoria a aceptar las condiciones económicas y sociales existentes, en lugar de profundizar los reclamos contra las políticas del Gobierno.

En particular, cuestionó que dirigentes de distintas fuerzas políticas hayan respaldado ese discurso sin considerar, desde su perspectiva, los intereses de los trabajadores. Del Plá sostuvo que no está dispuesta a acompañar una unidad que, según su interpretación, termina favoreciendo un régimen de sometimiento y explotación.

Otro de los ejes de su cuestionamiento estuvo relacionado con el financiamiento de la visita papal. La diputada afirmó que las actividades cuentan con el respaldo de empresarios que también apoyan las reformas laborales impulsadas por el presidente Javier Milei y las medidas de ajuste económico. Desde esa perspectiva, consideró que la participación institucional en los actos supone avalar intereses que entran en contradicción con las demandas de amplios sectores de la sociedad.

La dirigente también incorporó una crítica de carácter institucional vinculada con los casos de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero. En este punto, cuestionó los mecanismos de protección dentro de la Iglesia y sostuvo que incluso los sectores que presentan posiciones más progresistas dentro de la institución han sido cómplices de la falta de respuestas frente a las denuncias.

Del Plá afirmó que su espacio político se coloca del lado de las víctimas y denunció que distintos integrantes de la jerarquía eclesiástica, durante los pontificados de Francisco y León XIV, habrían protegido o encubierto a responsables de abusos contra menores.

De esta manera, la ausencia del Frente de Izquierda en el encuentro del Palacio Libertad no respondió a una cuestión protocolar, sino a una decisión política deliberada. La postura expresada por Del Plá dejó en evidencia las profundas diferencias que mantiene su espacio con la Iglesia y con los sectores políticos y económicos que acompañaron la visita de León XIV.