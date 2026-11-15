Pullaro descartó una alianza electoral con La Libertad Avanza en Santa Fe y busca preservar la identidad de Unidos

El gobernador santafesino negó que exista una negociación para compartir estrategias electorales con el espacio libertario de cara a los próximos comicios provinciales. También aclaró que su respaldo a la suspensión de las PASO responde a una posición política propia y no forma parte de un acuerdo. Mientras tanto, crecen las diferencias internas entre radicales, socialistas y el PRO dentro de la coalición oficialista.

El gobernador Maximiliano Pullaro descartó la posibilidad de que Unidos construya una alianza electoral con La Libertad Avanza para las próximas elecciones provinciales y rechazó las versiones sobre supuestas negociaciones entre ambos espacios.

El mandatario fue contundente al negar que exista un entendimiento por el cual el oficialismo santafesino acompañaría la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a cambio de que los libertarios presenten candidaturas con menor protagonismo electoral.

Pullaro explicó que su postura a favor de suspender las primarias responde a una convicción política y no está vinculada con ningún acuerdo partidario. En ese sentido, sostuvo que no espera recibir nada a cambio de su posición y remarcó que la decisión sobre los candidatos de La Libertad Avanza corresponde exclusivamente a ese espacio.

Las diferencias dentro de Unidos

Las declaraciones del gobernador llegan después de varias semanas de tensiones entre los distintos sectores que integran Unidos para Cambiar Santa Fe.

Las diferencias quedaron expuestas durante el tratamiento de la ley de seguridad, cuando dirigentes radicales y del PRO, por un lado, y referentes socialistas, por otro, mostraron posiciones contrapuestas sobre distintos aspectos de la agenda legislativa.

Sin embargo, las disputas no representan necesariamente una ruptura de la coalición. Durante los últimos tres años, sus integrantes lograron sostener una agenda común y avanzar con reformas de importancia, incluso en debates de gran complejidad como el de la reforma constitucional.

El escenario comienza a modificarse a medida que se acerca 2027, cuando se volverán a discutir los espacios de representación y el peso político de cada partido dentro de la alianza gobernante.

La disputa por el poder de cara a 2027

La distribución actual de cargos y responsabilidades dentro de Unidos surgió de los resultados electorales de 2023. La próxima definición tendrá lugar en las PASO previstas para abril de 2027, instancia en la que cada sector buscará fortalecer su representación y posicionarse de cara a un eventual nuevo período de gobierno.

En ese contexto, radicales, socialistas y dirigentes del PRO tienen la necesidad de mostrar sus propias identidades políticas y diferenciar sus propuestas ante el electorado.

Las diferencias, por lo tanto, no están centradas exclusivamente en el rumbo general de la administración provincial ni en la posibilidad de que Pullaro busque la reelección. El debate también gira alrededor de las prioridades de una eventual segunda gestión y, especialmente, de cuánto poder conservará cada integrante de la coalición.

El radicalismo busca consolidar su espacio electoral

Dentro de Unidos, el radicalismo ocupa actualmente el principal lugar de conducción política y administrativa. Desde esa posición, Pullaro busca consolidar una representación electoral que abarca principalmente al electorado de centro y centroderecha.

La estrategia también responde al crecimiento que La Libertad Avanza registró en distintos sectores del país y a la intención del oficialismo santafesino de conservar protagonismo en ese segmento del electorado.

El PRO, por su parte, atraviesa un escenario de reconfiguración política después de las elecciones nacionales de 2023, mientras que el socialismo busca preservar su identidad y su peso dentro de la alianza provincial.

Con este panorama, el desafío de Unidos será mantener la unidad de gestión sin impedir que sus distintos integrantes expresen sus diferencias y compitan por espacios de representación.

Por ahora, Pullaro dejó una definición clara: no hay conversaciones para conformar una alianza electoral con los libertarios en Santa Fe y la suspensión de las PASO no forma parte de ninguna negociación política.