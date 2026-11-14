Un futbolista de San Martín de Burzaco atraviesa un delicado estado de salud luego de haber sido baleado en una pierna cuando intentaba intervenir para separar una pelea en Virrey del Pino. Se trata de Rodrigo Díaz, quien debió ser sometido a una operación de urgencia y permanece internado bajo observación médica.

El episodio ocurrió el lunes 9 de noviembre. Según informó El Diario Sur, Díaz se encontraba en medio de un conflicto entre personas conocidas y decidió intervenir para intentar calmar la situación y separar a quienes estaban enfrentándose. Sin embargo, en medio del altercado, recibió un disparo en la parte posterior del muslo izquierdo, a la altura del isquiotibial.

La gravedad de la lesión obligó a trasladarlo de urgencia a un centro de salud. Una vez allí, los médicos comprobaron que el proyectil había ingresado por la zona posterior de la pierna y salido por la parte interna. Debido a las características de la herida, el equipo médico decidió realizarle una intervención quirúrgica de urgencia.

Actualmente, el futbolista permanece internado en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía, donde continúa bajo observación y recibe atención médica permanente. Su evolución será clave para determinar cómo seguirá el tratamiento y, de acuerdo con la información trascendida, los profesionales no descartan que deba someterse a una segunda operación.

En medio de la preocupación por su estado de salud, el propio Rodrigo Díaz utilizó sus redes sociales para informar dónde se encuentra internado y solicitar la colaboración de las personas que puedan acercarse a donar sangre.

A través de una historia de Instagram, el jugador compartió los datos del establecimiento médico y de la habitación en la que permanece alojado para facilitar la colaboración.

"Es importante que digan mi nombre y apellido, que estoy internado en la habitación 201. ¡Gracias!", escribió el futbolista, en un pedido de ayuda durante este difícil momento.