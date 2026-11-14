Santa Fe ocupa el puesto 20 en inversión nacional por habitante en el presupuesto 2027

El proyecto de Presupuesto 2027 elaborado por el Gobierno de Javier Milei ubica a Santa Fe entre las provincias con menor inversión nacional per cápita destinada a nuevas obras y al mantenimiento de infraestructura.

Según los datos del proyecto oficial, la provincia se posiciona en el puesto 20 entre las 24 jurisdicciones del país en recursos nacionales por habitante para este tipo de inversiones.

El lugar que ocupa Santa Fe en el ranking vuelve a poner en discusión la distribución de los fondos nacionales y el financiamiento de obras de infraestructura en el territorio provincial.