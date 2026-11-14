Santa Fe asumirá el mantenimiento de la ruta nacional A012 por 20 años

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ratificó, sujeto a la aprobación de la Legislatura, el convenio con el Gobierno nacional para que la Provincia se haga cargo de la administración, conservación, mantenimiento y ejecución de obras en la Ruta Nacional A012.

El acuerdo, firmado originalmente el 22 de julio y actualizado mediante una adenda, establece una cesión de la gestión integral del corredor por un plazo de 20 años.

La Provincia ya comenzó a ejecutar trabajos para mejorar el estado de la ruta y la circulación vehicular en este corredor estratégico para el transporte de la producción hacia los puertos del sur santafesino.

El convenio mantiene la titularidad nacional de la ruta, pero delega en Santa Fe la responsabilidad de administrarla y realizar las obras necesarias con financiamiento provincial.

Además, establece que, si en el futuro la Provincia decide implementar un sistema de peajes mediante concesión, deberá firmar un acuerdo específico con Vialidad Nacional.

La firma se realizó en Casa de Gobierno. Pullaro estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. Por parte de Nación participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.