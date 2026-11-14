Tirante es finalista del Torneo de Estocolmo

El tenis argentino tendrá un representante en la última final del calendario regular del circuito ATP 2026. Thiago Tirante se clasificó al partido decisivo del ATP 250 de Estocolmo, luego de vencer al chileno Alejandro Tabilo por 7-5 y 7-6 (1) en las semifinales del certamen sueco.

El platense de 25 años atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y consiguió un resultado histórico: disputará por primera vez una final de un torneo ATP, después de haber conquistado seis títulos en el circuito Challenger.

Además, su gran actuación en Estocolmo ya tuvo repercusiones en el ranking mundial. Tirante alcanzó el puesto 47 del escalafón y, si consigue quedarse con el título, podría escalar hasta la posición 40, lo que representaría la mejor ubicación de su trayectoria profesional.

Thiago Tirante jugará la primera final ATP de su carrera

El argentino logró superar a Tabilo en un partido muy disputado, que se definió en dos sets. Después de quedarse con el primer parcial por 7-5, Tirante mostró autoridad en el tie-break del segundo y se impuso por 7-1 para sellar su clasificación.

Ahora, el tenista argentino espera por su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Lorenzo Musetti.

La final se disputará este sábado 14 de noviembre, desde las 9 de la mañana (hora argentina), en busca del título del ATP 250 de Estocolmo.

El torneo sueco es el último certamen regular de la temporada 2026 del circuito masculino. Después de esta competencia, el calendario tendrá como principales compromisos las ATP Finals y las finales de la Copa Davis.

En cuanto a los antecedentes argentinos en Estocolmo, Juan Martín del Potro fue el último representante nacional en consagrarse campeón, con sus títulos consecutivos de 2016 y 2017. Antes, David Nalbandian había levantado el trofeo en 2008.

Ahora, Tirante tendrá la oportunidad de sumarse a esa lista y conseguir el primer título ATP de su carrera en una temporada que ya se convirtió en inolvidable.