Quirno respaldó a Milei en medio de las tensiones con Bullrich y pidió dejar de lado las ambiciones personales

Quirno respaldó el rumbo político de Javier Milei y reclamó compromiso absoluto dentro del Gobierno.

El canciller pidió evitar disputas internas y ambiciones personales que puedan afectar la gestión.

El mensaje presidencial sobre quienes quieren hundir el barco generó interpretaciones por su posible relación con Bullrich.

La senadora mantiene diferencias con la Casa Rosada por decisiones políticas y estrategias legislativas.

Bullrich reconoció que está preparada para una eventual candidatura presidencial, aunque no confirmó una postulación.

El oficialismo espera una nueva reunión entre Milei y Bullrich para descomprimir las tensiones y ordenar la relación política.

El canciller Pablo Quirno salió a respaldar públicamente al presidente Javier Milei en medio de las diferencias políticas que atraviesan al oficialismo y que tienen como uno de sus principales protagonistas a Patricia Bullrich. Sin mencionar directamente a la senadora como destinataria de las críticas presidenciales, el funcionario planteó que el Gobierno debe mantener un compromiso absoluto con el rumbo de la gestión y evitar disputas internas que puedan desviar la atención de sus objetivos.

«No nos tenemos que quedar en cosas chiquitas o en ambiciones personales que no son consecuentes con el tiempo que vivimos», afirmó Quirno durante una entrevista radial. La frase fue interpretada como una señal de respaldo a Milei en un escenario de creciente tensión con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, aunque el canciller evitó confirmar que sus palabras estuvieran dirigidas a ella.

El conflicto tomó mayor visibilidad después de que el Presidente publicara el miércoles 11 de noviembre un mensaje en sus historias de Instagram: «Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán». Milei no identificó a quién estaba dirigido el comentario, pero su aparición en medio de los desacuerdos con Bullrich alimentó las especulaciones dentro del oficialismo.

Quirno defendió la orientación política y económica del Gobierno y destacó su cercanía con el jefe de Estado. «Comparto y tengo el privilegio de compartir muchas horas con el Presidente porque lo acompaño en todos sus viajes y conozco profundamente su pensamiento. Está claro hacia dónde está yendo y eso exige un compromiso absoluto del Gobierno», sostuvo.

Consultado específicamente por la posición de Bullrich, el canciller evitó asumir el papel de árbitro en la disputa. Aseguró que no le correspondía juzgar las decisiones de la senadora, aunque insistió en la necesidad de preservar la unidad de acción dentro de la administración nacional.

Las diferencias políticas y la proyección de Bullrich

Las tensiones entre Milei y Bullrich se profundizaron a partir de una serie de desacuerdos sobre decisiones de la Casa Rosada. Entre los puntos de fricción aparecen el manejo de la crisis que involucró a Manuel Adorni y la estrategia legislativa del oficialismo frente a las iniciativas vinculadas con Discapacidad, Tierras y Presupuesto.

La senadora también generó inquietud en distintos sectores del Gobierno después de compartir una fotografía junto a unos 15 dirigentes de su espacio político. En la Casa Rosada interpretaron esa imagen como una posible señal de construcción de una estructura propia, en momentos en que las diferencias con el Presidente comenzaban a hacerse más visibles.

A eso se sumaron sus declaraciones sobre una eventual candidatura presidencial. Bullrich afirmó que en algún momento podría tener la oportunidad de competir por la primera magistratura, aunque aclaró que esa posibilidad no implicaba una decisión tomada. También aseguró que Milei no le había ofrecido ocupar la vicepresidencia.

En paralelo, el oficialismo enfrenta dificultades para avanzar con la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La Cámara Nacional Electoral advirtió que cualquier modificación del régimen debe aprobarse antes de fin de año, lo que agrega presión sobre una agenda parlamentaria que necesita acuerdos políticos.

En ese contexto, Milei había impartido la instrucción de evitar una confrontación directa con Bullrich. Dentro del oficialismo aguardaban una nueva reunión entre ambos para intentar descomprimir el conflicto y evitar que las diferencias se transformen en una disputa de mayor alcance.

Quirno también destacó la visita de León XIV

Durante la entrevista, el canciller se refirió además a la despedida del papa León XIV, quien concluyó su visita al país después de tres jornadas de actividades. Milei acompañó al pontífice hasta el avión en Ezeiza y, una vez cerrada la puerta, compartió un abrazo con su hermana Karina y con Quirno.

El funcionario describió ese momento como una expresión de emoción y satisfacción por el trabajo realizado durante meses para organizar la visita. Según explicó, el operativo comenzó a prepararse en noviembre del año anterior y representó el esfuerzo coordinado de distintos integrantes del Gobierno.

Quirno también rechazó que los mensajes del Papa durante su estadía debieran interpretarse como una evaluación de la administración nacional. Sostuvo que las palabras del pontífice tuvieron un carácter universal, en línea con la doctrina de la Iglesia, y que interpelaban a todas las personas, más allá de sus responsabilidades políticas.

De esta manera, el canciller combinó una defensa explícita del liderazgo presidencial con un llamado a evitar disputas internas. Mientras el Gobierno intenta ordenar su estrategia legislativa y preservar la cohesión del bloque oficialista, la relación entre Milei y Bullrich permanece bajo observación y a la espera de un nuevo encuentro que permita reducir las diferencias.