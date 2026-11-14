La industria elevó al 60,1% el uso de su capacidad instalada, pero continúa por debajo de los niveles de 2025

La utilización de la capacidad instalada alcanzó el 60,1%, el máximo mensual de 2026.

El indicador quedó 1,3 puntos porcentuales por debajo de septiembre de 2025.

La refinación de petróleo lideró el nivel de utilización con el 82,9%.

La industria automotriz y la metalmecánica registraron fuertes niveles de capacidad ociosa.

La producción manufacturera cayó 1,8% interanual y acumuló una contracción del 2,6% en nueve meses.

La tendencia-ciclo retrocedió 0,4%, señal de que la mejora mensual todavía no consolidó una recuperación industrial.

La actividad industrial argentina mostró en septiembre una mejora parcial, con un incremento en la utilización de la capacidad instalada que permitió alcanzar el registro mensual más elevado de 2026. Sin embargo, el avance no consiguió revertir el deterioro que atraviesa buena parte del entramado manufacturero y quedó por debajo del nivel alcanzado durante el mismo período del año pasado. Los indicadores de producción también reflejaron las dificultades para consolidar una recuperación sostenida.

La utilización de la capacidad instalada llegó al 60,1% en septiembre, un punto porcentual por encima del 59,1% registrado en agosto. El resultado representó el mejor desempeño del año y superó incluso los niveles de marzo y abril, cuando el indicador había alcanzado el 59,8% y el 59,9%, respectivamente.

Pese a esa mejora, la comparación interanual dejó en evidencia que la industria todavía no recuperó los registros anteriores. En septiembre de 2025, las fábricas utilizaban el 61,4% de su capacidad productiva, 1,3 puntos porcentuales más que en el último relevamiento. Ese resultado continúa siendo el más elevado entre los meses considerados.

El comportamiento de los distintos sectores mostró, además, una marcada heterogeneidad. La refinación del petróleo encabezó el nivel de utilización, con el 82,9%, aunque registró una caída importante frente al 88,9% de septiembre del año pasado. La disminución estuvo relacionada con un menor procesamiento de petróleo crudo.

Papel y cartón, por su parte, alcanzó el 70,7%, frente al 65% registrado un año antes. La mejora estuvo acompañada por un incremento interanual del 5,4% en la fabricación de papel y productos de papel.

También superaron el promedio industrial los rubros de alimentos y bebidas, con el 69,5%; industrias metálicas básicas, con el 69,2%; y productos minerales no metálicos, con el 61,4%.

Otros sectores presentaron resultados más moderados. Edición e impresión utilizó el 59,8% de su capacidad, aunque mostró una evolución favorable respecto del 56,2% de septiembre de 2025. La producción de esa actividad creció 6,2% en términos interanuales.

En el extremo opuesto se ubicaron varias actividades que reflejaron las dificultades más pronunciadas. La industria química trabajó al 60% de su capacidad, frente al 63,7% de un año atrás. La caída estuvo vinculada principalmente con la menor producción de materias primas plásticas y caucho sintético, que se desplomó 21,8%.

La industria automotriz también registró un retroceso significativo. Su capacidad instalada alcanzó apenas el 49,5%, cuando doce meses antes llegaba al 57,1%. La menor cantidad de vehículos fabricados por las terminales explicó buena parte de ese comportamiento.

La situación más comprometida correspondió a la industria metalmecánica, excluidos los automotores, que utilizó solamente el 40,5% de su capacidad. El registro quedó por debajo del 44,2% de septiembre de 2025 y estuvo condicionado por las fuertes caídas en la fabricación de maquinaria agropecuaria y aparatos de uso doméstico. La primera actividad retrocedió 45,4%, mientras que la segunda disminuyó 23,6%.

El panorama también estuvo marcado por la evolución de la producción manufacturera en su conjunto. El índice de producción industrial registró en septiembre una suba mensual desestacionalizada del 0,7%, aunque el incremento no alcanzó para compensar las pérdidas acumuladas. Frente al mismo mes de 2025, la actividad cayó 1,8%, mientras que el balance de enero a septiembre arrojó una contracción del 2,6%.

Otro dato que refleja las dificultades del sector surgió de la serie tendencia-ciclo, que permite observar la evolución más estructural de la actividad al reducir las oscilaciones transitorias. Ese indicador retrocedió 0,4% respecto de agosto, una señal de que el repunte mensual todavía no se tradujo en un cambio de tendencia.

De las 16 divisiones industriales relevadas, diez registraron caídas interanuales. Maquinaria y equipo encabezó los retrocesos, con una contracción del 26,8%, seguida por otros equipos, aparatos e instrumentos, con el 22%. También descendieron prendas de vestir, cuero y calzado, vehículos automotores, productos de metal y muebles, entre otras actividades.

En contrapartida, seis divisiones consiguieron crecer. Se destacaron madera, papel, edición e impresión, con una expansión del 6,4%; sustancias y productos químicos, con el 3,9%; y productos minerales no metálicos, con el 5,1%.

Los resultados de septiembre dejaron así una industria que consiguió mejorar su utilización de capacidad instalada y registrar un avance mensual de producción, pero que continúa enfrentando retrocesos interanuales y una tendencia todavía negativa. La recuperación, por ahora, permanece concentrada en determinados sectores y no consigue extenderse de manera generalizada al conjunto de la actividad fabril.