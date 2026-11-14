El «Rajá de acá, capo» llegó a la Capital: el escándalo de Viotti ya tiene repercusión nacional

El episodio del «Rajá de acá, capo» trascendió las fronteras de Rafaela y llegó a los medios nacionales, multiplicando las críticas hacia Leonardo Viotti. Ahora, el escándalo podría trasladarse al Concejo Municipal con un pedido de informes sobre los fondos destinados a publicidad y comunicación del intendente. La pregunta es cuánto pagan los rafaelinos por estas estrategias de marketing político.

Resumen

El episodio protagonizado por el intendente Leonardo Viotti en Rafaela trascendió las fronteras de la ciudad y llegó a los medios nacionales.

La frase «Rajá de acá, capo» y la puesta en escena posterior generaron fuertes cuestionamientos.

El bloque justicialista impulsaría un pedido de informes sobre los fondos destinados a publicidad y comunicación del Ejecutivo municipal.

La iniciativa contaría con el acompañamiento de los concejales libertarios y de Mársico.

La discusión ahora también apunta al uso de los recursos públicos y al costo de la comunicación política del intendente. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Página/12 (@pagina12)

Lo que comenzó como un episodio político en Rafaela terminó convirtiéndose en un escándalo de repercusión nacional. La desafortunada frase «Rajá de acá, capo», pronunciada por el intendente Leonardo Viotti, ya traspasó las fronteras de la ciudad y diferentes medios de comunicación de la Argentina se hicieron eco de una situación que, lejos de mejorar su imagen, terminó exponiendo al mandatario local a una ola de cuestionamientos.

Lo que aparentemente pretendía ser un golpe de efecto comunicacional terminó teniendo un resultado muy diferente al esperado. Rafaela quedó en el centro de la atención nacional, pero no precisamente por una gestión destacada, una obra importante o una iniciativa que beneficie a sus vecinos, sino por un episodio que generó rechazo y polémica.

Pero el escándalo podría tener ahora una derivación institucional. Estamos en condiciones de afirmar que la bancada justicialista impulsaría un pedido de informes sobre los recursos destinados a publicidad y comunicación del intendente, una iniciativa que contaría con el respaldo de los concejales libertarios y de Mársico.

El objetivo sería conocer cuánto dinero se destina a la publicidad oficial, quiénes son los responsables de la estrategia comunicacional del Ejecutivo y cuáles son los montos que se pagan por esos servicios.

Hay un aspecto del episodio que llama particularmente la atención y que merece una explicación. Justo en el momento en que la persona se encontraba sentada en la plaza, aparecieron funcionarios del Gobierno municipal junto a quienes estarían vinculados con la comunicación y publicidad del intendente para protagonizar una escena que terminó convirtiéndose en un verdadero espectáculo político.

hoy

La pregunta es inevitable: ¿fue una reacción espontánea o existió una planificación comunicacional detrás de lo sucedido? Es precisamente uno de los interrogantes que merecen ser aclarados.

Los rafaelinos pagan demasiados impuestos como para que una parte importante de los recursos municipales termine destinada a estrategias publicitarias cuyo propósito pueda ser construir una imagen personal del intendente o montar escenas de alto impacto mediático.

La publicidad oficial debe estar al servicio de los ciudadanos, informar sobre servicios, obras y políticas públicas. No debería convertirse en una herramienta para alimentar el marketing político de ningún funcionario.

Viotti creyó que podía conseguir un golpe de efecto con aquella puesta en escena y la frase que terminó recorriendo las redes sociales. Lo consiguió, aunque posiblemente no de la manera que imaginaba.

Rafaela llegó a los medios nacionales, pero el protagonista de la noticia no fue una gestión municipal exitosa, sino el comportamiento de su intendente.

Y ahora, además del costo político, podría tener que dar explicaciones sobre cuánto dinero de los contribuyentes se utiliza para sostener su aparato de comunicación.

Porque una cosa es gobernar y otra muy distinta es hacer publicidad de uno mismo con recursos públicos.