Santa Fe: la inflación fue del 2,2% en octubre

La inflación en la provincia de Santa Fe registró un aumento del 2,2% durante octubre de 2026, según el último informe difundido este viernes por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 26,3% entre enero y octubre, mientras que la variación interanual llegó al 32,6%.

Los datos reflejan la evolución de los precios en la provincia durante el último año.