Santa Fe: la inflación fue del 2,2% en octubre

Santa Fe logró retirar el 90% del ganado de las islas ante la crecida del Paraná
Agencia 24 NoticiasPOLÍTICA15 de noviembre de 2026
La inflación en la provincia de Santa Fe registró un aumento del 2,2% durante octubre de 2026, según el último informe difundido este viernes por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 26,3% entre enero y octubre, mientras que la variación interanual llegó al 32,6%.
Los datos reflejan la evolución de los precios en la provincia durante el último año.