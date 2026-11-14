Bianco desafió a Milei a escuchar el mensaje del papa León XIV y reclamó diálogo con la Provincia

Carlos Bianco sostuvo que la prédica de León XIV contradice las políticas del Gobierno nacional.

El ministro bonaerense pidió a Javier Milei que tome nota de los mensajes del Pontífice.

Bianco afirmó que desde la asunción presidencial se perdieron más de 600.000 empleos formales.

También cuestionó las políticas relacionadas con jubilados y personas con discapacidad.

El funcionario denunció que Diego Santilli no responde los pedidos y comunicaciones de la Provincia.

Axel Kicillof continúa reclamando una reunión con Milei para recuperar el diálogo institucional.

Las definiciones del papa León XIV durante su visita a la Argentina se convirtieron en un nuevo argumento de confrontación entre el gobierno bonaerense y la administración de Javier Milei. El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, interpretó que las intervenciones del Pontífice contienen cuestionamientos que contrastan con las políticas económicas y sociales de la Casa Rosada y reclamó que el Presidente tome nota de sus planteos.

“Es exactamente lo contrario a lo que hace el Gobierno nacional. Así que podrían tomar nota”, sostuvo el funcionario al referirse a los mensajes papales, a los que definió como parte de la prédica general de la doctrina social de la Iglesia. Sus declaraciones también incluyeron críticas por la situación laboral, los ingresos de los jubilados y las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.

Bianco destacó la convocatoria que generó la visita de León XIV, particularmente durante sus actividades en el Pequeño Cottolengo Don Orione y la misa multitudinaria celebrada en Luján. Según describió, los encuentros se desarrollaron con normalidad, pese a algunas descompensaciones provocadas por las altas temperaturas y la cantidad de asistentes. No obstante, aseguró que no hubo inconvenientes de gravedad y que la gente manifestó satisfacción por la experiencia.

El ministro aprovechó ese contexto para trasladar el mensaje religioso al terreno de la discusión política y cuestionar las decisiones del Gobierno nacional. En particular, vinculó las intervenciones del Papa con los reclamos que protagonizan distintos sectores sociales, entre ellos los jubilados y las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad.

El empleo, otro eje de las críticas

Uno de los principales cuestionamientos de Bianco estuvo relacionado con la situación del mercado laboral. El funcionario afirmó que desde la llegada de Milei a la Presidencia se perdieron más de 600.000 puestos de trabajo formales.

En su interpretación, una parte de quienes quedaron afuera del empleo registrado pasó a integrar las estadísticas de desocupación, mientras que otros debieron buscar alternativas en actividades informales o mediante plataformas digitales, sin las garantías ni los derechos asociados al trabajo formal.

La referencia al empleo se sumó así a los cuestionamientos sobre el poder adquisitivo de los jubilados y las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad. Para el ministro bonaerense, esos reclamos forman parte de una problemática social que debería encontrar respuestas en las políticas públicas nacionales.

La utilización de los mensajes de León XIV también expuso las diferencias de enfoque entre la administración provincial y el programa económico y social impulsado por Milei. Bianco planteó que las palabras del Pontífice deberían funcionar como una instancia de reflexión para las autoridades nacionales.

El reclamo por una reunión entre Kicillof y Milei

Más allá de las críticas económicas, el funcionario volvió a poner sobre la mesa uno de los principales reclamos institucionales de Axel Kicillof: la ausencia de diálogo directo con el Gobierno nacional.

Bianco destacó que la administración bonaerense mantiene canales de comunicación con los 135 intendentes de la provincia, independientemente de sus pertenencias partidarias. Según remarcó, esa interlocución permite abordar problemas de gestión y coordinar respuestas con los gobiernos municipales.

Sin embargo, contrapuso esa dinámica con la relación que mantiene la Provincia con la Casa Rosada. Aseguró que Kicillof solicitó públicamente en reiteradas oportunidades una reunión con el Presidente, pero hasta ahora no consiguió concretarla.

El cuestionamiento también alcanzó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a quien Bianco señaló por no responder diferentes comunicaciones y gestiones formales realizadas desde el gobierno bonaerense.

“Yo le he escrito mensajes, cartas, notas y pedidos formales de distintas cuestiones al Jefe de Gabinete y ni las contesta”, afirmó.

El funcionario expresó su expectativa de que las palabras del Papa contribuyan a modificar esa situación y permitan abrir canales de entendimiento entre ambas administraciones. “Ojalá que el mensaje del Papa pueda aflojar esos corazones”, concluyó.

Las declaraciones volvieron a poner de manifiesto la distancia política entre Milei y Kicillof, pero también incorporaron un componente institucional a la disputa. La Provincia reclama interlocución con la Nación para gestionar cuestiones que afectan a los municipios y a los habitantes bonaerenses, mientras utiliza los mensajes de León XIV como respaldo para cuestionar el rumbo del Gobierno nacional.