Las fintech argentinas buscan liderar América Latina mientras gigantes financieros desembarcan en el país

Las fintech argentinas suman 1.108 empresas y casi la mitad ya opera en otros países.

Chile, Colombia y México son los principales destinos de expansión regional.

Paraguay podría registrar un crecimiento del 127% en la presencia de compañías argentinas.

Revolut, eToro, Inter y UnionPay figuran entre los nuevos actores internacionales que llegan al país.

El sector reclama cambios regulatorios, mayor acceso al financiamiento y una reducción de la presión tributaria.

Las empresas proyectan inversiones por 2.200 millones de dólares para 2027.

La industria fintech argentina atraviesa una etapa de expansión y consolidación que modifica su posición dentro del sistema financiero regional. Las empresas locales ya no consideran a otros mercados latinoamericanos como destinos para experimentar, sino como espacios donde competir por los primeros puestos, mientras bancos digitales, plataformas de inversión y compañías internacionales avanzan sobre la Argentina mediante adquisiciones, licencias y acuerdos estratégicos.

El fenómeno está reflejado en el informe Industria Fintech Argentina 2026, elaborado por la Cámara Argentina Fintech junto a Taquión. El relevamiento contabiliza 1.108 empresas en el sector y revela que el 49% ya tiene operaciones en otros países. Si se incorporan las compañías que proyectan expandirse en el corto plazo, la proporción alcanza el 68%.

La internacionalización coincide con una mayor madurez de los negocios. El 71% de las empresas asegura haber llegado al punto de equilibrio, es decir, que sus ingresos permiten cubrir los costos operativos. Entre las que todavía no alcanzaron esa instancia, el 47% espera conseguirlo durante 2027. Además, el 73% incrementó su facturación en el último año y el 43% ya se considera una compañía consolidada, luego de superar las primeras etapas de desarrollo.

El promedio de facturación de la industria se ubica en los 7,3 millones de dólares, una dimensión que permite proyectar el crecimiento de las diez verticales que integran el ecosistema.

Chile, Colombia y México concentran la expansión

La estrategia regional tiene como principales destinos a Chile, donde opera el 26% de las fintech argentinas; Colombia, con el 25%; México, con el 24%; Uruguay, con el 23%; Perú, con el 22%; y Brasil, con el 21%.

Sin embargo, Paraguay aparece como uno de los mercados con mayor potencial. Actualmente, el 15% de las compañías argentinas tiene presencia allí, pero otro 19% planea desembarcar en el corto plazo. De concretarse esas iniciativas, la presencia local podría aumentar un 127%, la mayor expansión proyectada para un país de la región.

Ese escenario, no obstante, enfrenta un contexto de incertidumbre por la crisis política y financiera paraguaya, agravada por la intervención de Ueno Bank a comienzos de noviembre y las consecuencias institucionales que derivaron del escándalo.

La ambición de las empresas argentinas también se refleja en sus posiciones competitivas. El sector destaca que existen compañías nacionales ubicadas entre los primeros cuatro lugares de distintos mercados latinoamericanos, tanto en pagos como en crédito, inversiones y criptomonedas.

En ese contexto, el 38% de las fintech prevé destinar recursos a la expansión geográfica durante el próximo año. Esa prioridad se ubica detrás de las inversiones en tecnología, que alcanzan al 68%, y de marketing y adquisición de clientes, con el 51%.

Entre las operaciones que ilustran esta tendencia aparece la adquisición de la plataforma brasileña Warren acordada por Cocos. La transacción, pendiente de aprobación del Banco Central de Brasil, le permitiría ingresar con mayor fuerza al mercado de capitales más grande de América Latina.

Mercado Libre, por su parte, mantiene una presencia en 18 países y encuentra en Brasil y México dos de sus principales motores comerciales. Ualá también amplió su alcance regional y supera los 11 millones de clientes en Argentina, Colombia y México, donde cuenta con licencia bancaria tras adquirir ABC Capital.

El movimiento inverso: gigantes internacionales llegan a la Argentina

Mientras las empresas locales avanzan sobre otros mercados, la Argentina se convierte en un destino de interés para compañías financieras extranjeras. La estabilidad del dólar, el tamaño de la economía y la mayor visibilidad internacional del país aparecen entre los factores que explican el renovado atractivo.

Revolut, el neobanco británico, obtuvo en septiembre la autorización para adquirir Banco Cetelem Argentina y proyecta comenzar a ofrecer servicios en 2027. La compañía ya cuenta con más de 150.000 personas en lista de espera.

También se sumó eToro, que acordó la compra de LB Finanzas y pretende utilizar al país como base para su desarrollo regional. El banco digital brasileño Inter lanzó sus operaciones locales en alianza con el Grupo BIND, mientras que la china UnionPay anunció la emisión de tarjetas digitales en Argentina junto a PVS.

A esos movimientos se agregan la adquisición de Prisma Medios de Pago y Newpay por parte de Visa y la apertura de un centro de desarrollo de Nubank en Buenos Aires para respaldar sus operaciones regionales.

Regulación, financiamiento e inversiones para 2027

El crecimiento del sector también plantea desafíos. La industria reclama avances en Open Finance, una actualización de las reglas que ordenan la relación entre bancos y proveedores de servicios de pago y mejores mecanismos para financiar la expansión del crédito.

Aunque el 61% considera adecuado el marco regulatorio general, la percepción es menos favorable entre las empresas que otorgan préstamos y las que emiten tarjetas o procesan pagos. La presión tributaria, señalada por el 59% de las compañías, encabeza la lista de obstáculos, seguida por la necesidad de modernizar las normas, con el 52%.

El financiamiento constituye otro punto crítico: el 80,4% de las fintech utiliza capital propio para sostener sus operaciones. Al mismo tiempo, la participación del capital de riesgo cayó del 12% al 9,5% en un año, mientras que los inversores ángeles redujeron su presencia del 11,7% al 8,7%.

Pese a esas dificultades, las perspectivas para 2027 son positivas. El 59% de las empresas espera una mejora económica y el 90% ya definió planes de inversión para el próximo año, por un monto conjunto estimado en 2.200 millones de dólares.

La expectativa de crecimiento real de la facturación, sin embargo, se moderó al 28%. El desafío será transformar la expansión regional y el interés internacional en mayor escala, competencia y digitalización. Para el sector, la consolidación de la industria dependerá de ampliar las alternativas financieras y construir un sistema con mejores opciones para empresas y usuarios.