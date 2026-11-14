Las stablecoins perdieron más de u$s14.000 millones en un mes y el mercado cripto enfrenta una fuerte salida de liquidez

La oferta de stablecoins cayó aproximadamente u$s14.200 millones en 30 días.

USDT perdió u$s3.100 millones y USDC retrocedió u$s1.310 millones.

Los bonos del Tesoro estadounidense ofrecen rendimientos que compiten con los dólares digitales sin intereses.

Tether acumula inversiones empresariales por aproximadamente u$s4.804 millones, incluida una participación en Adecoagro.

Las billeteras con entre 100 y 10.000 Bitcoin están aumentando sus tenencias pese a la contracción de stablecoins.

En Argentina, el 94% del volumen de operaciones cripto en pesos corresponde a monedas estables.

El mercado de las criptomonedas atraviesa una contracción significativa de uno de sus principales instrumentos de liquidez: las stablecoins. En apenas 30 días, la oferta total de estas monedas digitales vinculadas al dólar se redujo en aproximadamente u$s14.200 millones, en lo que representa el retroceso más acelerado desde el colapso de Terra, ocurrido en junio de 2022. El fenómeno encendió señales de alerta entre los inversores y reabrió el debate sobre el atractivo de mantener dólares digitales cuando los activos tradicionales ofrecen rendimientos más elevados.

Los datos relevados por Glassnode, a partir de una canasta fija de 11 tokens, muestran que la contracción no se produjo de manera gradual. Por el contrario, estuvo concentrada en tres jornadas particularmente intensas, con rescates netos superiores a los u$s1.400 millones en cada una.

El primer episodio ocurrió el 29 de octubre, coincidiendo con el hackeo a Binance, que implicó un robo estimado en u$s6.300 millones. El segundo se registró el 3 de noviembre, en la víspera de las elecciones legislativas estadounidenses que dieron el control de ambas cámaras a los demócratas. El tercero tuvo lugar el 7 de noviembre, después de conocerse un dato de empleo que triplicó las expectativas y reforzó las perspectivas de una suba de tasas de interés en diciembre.

En conjunto, estos movimientos reflejaron decisiones de tenedores que optaron por retirar sus dólares digitales y convertirlos en dólares bancarios. Desde el máximo de u$s316.000 millones alcanzado el 17 de mayo, la oferta perdió alrededor de u$s15.000 millones solamente durante el último mes.

Durante la primera semana de noviembre, el volumen total descendió hasta los u$s292.310 millones, con la mayor contracción semanal de 2026. Tether, mediante su moneda USDT, perdió u$s3.100 millones, mientras que USDC, emitida por Circle, retrocedió u$s1.310 millones. Ambas concentraron el 66% de la caída.

Las tasas de interés modifican las decisiones de los inversores

Una de las explicaciones centrales del fenómeno está relacionada con el costo de oportunidad de mantener dinero inmovilizado en stablecoins. USDT y USDC representan aproximadamente el 96% del mercado y no pagan intereses a quienes conservan esos activos.

En un escenario de tasas bajas, esa característica tenía poca incidencia. Sin embargo, con los bonos del Tesoro estadounidense a dos años ofreciendo rendimientos cercanos al 4,7%, mantener dólares digitales sin remuneración implica resignar ganancias potenciales.

El economista Juan Pablo Pereyra estimó que por cada u$s10.000 depositados en stablecoins se dejan de percibir aproximadamente u$s470 anuales frente a ese rendimiento. Para fondos de inversión y empresas que administran grandes volúmenes de dinero, la diferencia constituye un incentivo suficiente para trasladar recursos hacia instrumentos tradicionales.

La situación presenta una particularidad para los emisores. Tether declara poseer u$s132.400 millones en letras del Tesoro, una cartera que genera alrededor de u$s6.000 millones anuales, beneficios que no se distribuyen entre los tenedores de USDT. Circle, por su parte, informó una disminución del 8% en sus ingresos por reservas durante el tercer trimestre.

Además, la Ley GENIUS no permite que los emisores regulados paguen intereses directamente a los usuarios. El esquema que busca garantizar la seguridad de estas monedas también limita su capacidad para competir con los instrumentos financieros tradicionales cuando las tasas aumentan.

Tether diversifica sus ganancias mientras se reduce USDT

La contracción también alcanzó a otras monedas digitales, entre ellas USD1, de World Liberty Financial; BUIDL, de BlackRock, y PYUSD, de PayPal. Ocho de los diez principales tokens terminaron el período con retrocesos.

Las excepciones fueron USDe, de Ethena, que incorporó u$s400 millones, y RLUSD, de Ripple, que sumó u$s270 millones. La primera ofrece una alternativa vinculada al rendimiento para quienes depositan sus activos.

En paralelo, Tether avanzó con inversiones fuera del ecosistema cripto. Según un relevamiento mencionado en el informe, acumula aproximadamente u$s4.804 millones en participaciones de 13 compañías cotizadas en Estados Unidos. Entre sus principales posiciones aparecen Twenty One Capital, Rumble y Adecoagro, la compañía agroindustrial argentina, donde mantiene una participación cercana a u$s965 millones. También figura Satellogic.

El impacto para los ahorristas argentinos

La reducción de stablecoins no necesariamente anticipa una caída inmediata de Bitcoin. Los datos muestran que las billeteras que poseen entre 100 y 10.000 BTC están acumulando activos, mientras otros segmentos distribuyen sus tenencias.

Para el analista Rodrigo Mansilla, la recuperación sostenida dependerá de que vuelva a crecer la emisión de stablecoins, una señal concreta de ingreso de dinero nuevo al mercado.

En Argentina, donde el 94% del volumen de operaciones cripto en pesos corresponde a stablecoins, la situación tiene una dimensión particular. El atractivo de USDT para los ahorristas locales está asociado principalmente a la posibilidad de preservar valor frente a la depreciación del peso.

Aunque la moneda llegó a operar levemente por debajo de un dólar, ese movimiento no necesariamente representa una pérdida de confianza. Los rescates se están procesando sin quiebras ni interrupciones, lo que constituye una prueba de funcionamiento del sistema.

Por ahora, el mercado no enfrenta tanto una crisis de solvencia como una pérdida de incentivos para mantener capital inmovilizado. La recuperación de la liquidez dependerá de que las condiciones financieras vuelvan a favorecer el regreso de los dólares digitales.