Viotti promete un 2027 de obras, pero todavía debe explicar de dónde saldrá la plata

Una exigencia concreta: Viotti debe explicar cómo piensa financiar las obras, eliminar gastos superfluos y administrar mejor los recursos públicos.

Leonardo Viotti quiere un 2027 con obras. Al menos eso es lo que anuncia el proyecto de Presupuesto que el Departamento Ejecutivo Municipal acaba de presentar. Las promesas son importantes, las necesidades de Rafaela también, pero entre anunciar obras y tener los recursos para concretarlas existe una distancia que el intendente todavía tiene que explicar.

Los números generales parecen prolijos: $110.297 millones en recursos y $110.119 millones en erogaciones, con un superávit proyectado de apenas $177 millones. Sobre el papel, las cuentas cierran. El problema es que un presupuesto no se gobierna con declaraciones de buenas intenciones ni con planillas que muestran números equilibrados. Se gobierna con dinero disponible, prioridades y capacidad de administración.

Y ahí empiezan las preguntas incómodas.

Viotti promete completar los desagües, terminar el plan de iluminación LED, invertir más de $6.000 millones en pavimento y bacheo, avanzar con la conectividad de calle Beltramino, recuperar el adoquinado, remodelar los canteros del bulevar Hipólito Yrigoyen, llegar a las 540 cámaras de seguridad y poner en marcha la Escuela de Oficios.

Nadie podría oponerse a que Rafaela tenga mejores calles, más iluminación, infraestructura para evitar inundaciones y mayor seguridad. Son necesidades concretas que los vecinos vienen reclamando. Pero una cosa es enumerar obras y otra muy distinta es explicar cómo se van a pagar.

El propio Ejecutivo reconoce que la actividad económica afecta la recaudación, particularmente los ingresos provenientes del DREI. También admite que la suspensión de la actualización de la Tasa General de Inmuebles limita los recursos municipales frente al aumento de los costos.

Entonces, la pregunta es inevitable: si los ingresos están condicionados, si la actividad económica no despega y si los recursos tienen límites, ¿de dónde saldrá el dinero para cumplir con todo lo anunciado?

No alcanza con presentar un presupuesto formalmente equilibrado. Hay que explicar cuáles son los recursos genuinos, cuánto se espera recaudar efectivamente, qué obras tienen financiamiento asegurado y cuáles dependen de ingresos que todavía no existen.

Y, fundamentalmente, hay algo que Viotti debería entender: no se puede pretender resolver todos los problemas municipales aumentando impuestos y tasas.

Los contribuyentes de Rafaela no son una caja de ahorro del Departamento Ejecutivo. Comerciantes, empresarios, trabajadores y familias ya hacen un esfuerzo considerable para cumplir con sus obligaciones. No se puede seguir trasladando a los vecinos el costo de una administración que debe demostrar que sabe establecer prioridades.

Tampoco se puede hablar de austeridad mientras no exista una explicación convincente sobre los gastos superfluos, las estructuras innecesarias y el destino de cada peso que sale de las arcas municipales. Si el escenario económico es tan complejo como lo describe el propio gobierno, el primer esfuerzo debe empezar puertas adentro del Municipio.

Viotti ya nos tiene acostumbrados a ciertos escandaletes cuando los números no le cierran. Cuando las dificultades aparecen, parece que la primera respuesta es buscar un aumento de impuestos y, si los concejales no acompañan, comenzar con las quejas y los lamentos por los rincones.

Gobernar también significa conseguir consensos, administrar inteligentemente y convencer con argumentos. Los concejales no están para firmar cheques en blanco ni para aprobar cualquier incremento tributario porque al Ejecutivo le faltan recursos.

El Presupuesto 2027 será una prueba política y administrativa para Viotti. No solamente deberá defender las obras que anuncia, sino también demostrar que tiene un plan financiero serio, sustentable y transparente.

Rafaela necesita obras, eso está fuera de discusión. Necesita un Municipio que invierta, que planifique y que mire hacia adelante. Pero también necesita un gobierno que entienda que el dinero público tiene límites y que no todo se soluciona aumentando la presión tributaria.

Anunciar obras es fácil. Conseguir los recursos, administrar bien y cumplirlas es gobernar.

Y esa es precisamente la explicación que Viotti todavía les debe a los rafaelinos.