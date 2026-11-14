Wanda Nara se refirió a la situación económica de la China Suárez y fue contundente

Wanda Nara volvió a cuestionar a la China Suárez y opinó sobre su relación con Mauro Icardi, además de referirse a la situación económica de la actriz. En una entrevista con Primicias Ya (América), la conductora sostuvo que la dependencia económica podría limitar la libertad de la actriz para tomar decisiones.

“¿Por qué ahora no denuncia o no se va? Porque está cómoda, porque no tiene recursos. Claramente está haciendo uso y abuso de una posición económica que tiene que no le permite tener la libertad de poder elegir”, afirmó Wanda cuando le consultaron por el vínculo entre la actriz y su exmarido.

En esa línea, reconoció que la situación de la China le genera tristeza y expresó su mirada sobre las decisiones que toma: “La verdad que su situación me apena bastante como mujer, pero le dije, es mucho más digno que te dediques a hacer otra cosa”.

Por otra parte, la conductora recordó el episodio que involucró a la policía y a su hija Francesca, y cuestionó la actitud que, según su relato, tuvo la actriz en ese contexto.

“No se lo deseo a nadie, tener un hijo en esas condiciones. Entonces, la verdad que del otro lado te imaginás al menos encontrar una persona un poco más empática, un poco más sincera, un poco menos provocadora”, manifestó.