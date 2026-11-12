Tini y Alejandro Stoessel, sin acuerdo económico: el motivo por el que la cantante habría rechazado su propuesta

Tini Stoessel y su papá, Alejandro, todavía no logran llegar a un acuerdo económico para ponerle fin a las diferencias que mantienen por el patrimonio familiar. A dos meses de que trascendiera la interna, Yanina Latorre reveló cuáles serían las condiciones que habría planteado el productor y que la cantante no estaría dispuesta a aceptar.

“No hay acuerdo firmado”, aseguró la conductora al aire de SQP (América). En ese sentido, se refirió a las cifras que circularon en los últimos días: “Trascendieron números, que es el 70% para Tini y el 30% para Alejandro. Hay un ofrecimiento, hay un borrador que ella le presentó al padre. Los números me dicen que no es exactamente un 70-30, pero está muy cerca”.

Además, coincidió con la información que había compartido Daniel Ambrosino sobre la distribución de los bienes. Según explicó, Tini conservaría únicamente su casa de San Isidro, es decir, la propiedad nueva en la que vive ella y no la vivienda familiar.

“Todas las que tienen en Miami, Cariló y de inversión, lo deja todo. Ella solamente se quedaría con la parte de la torta en efectivo de este porcentaje, que sería casi un 70%”, detalló Latorre.

Sin embargo, la panelista señaló que existen diferencias que todavía impiden cerrar la negociación. “Hace un mes que el papá de Tini tiene el borrador en su poder y no contesta”, afirmó.

Luego, explicó cuál sería uno de los principales puntos de conflicto: “Él está poniendo como condición para firmar el acuerdo que él se deslinda y se desliga de cualquier reclamo posterior. Quiere dejar claro que no hay irregularidades, que está todo bien, que él no hizo nada malo”.

No obstante, según la información que maneja la conductora, esa garantía no podría darse porque todavía estarían apareciendo presuntas irregularidades en la administración de los negocios de la artista.

Los motivos por los que Tini y Alejandro Stoessel no logran llegar a un acuerdo

Durante el programa, Ximena Capristo quiso saber si los problemas detectados estaban relacionados con la deuda que habría quedado pendiente con los bailarines. Latorre descartó esa posibilidad y explicó que las diferencias involucrarían cuestiones económicas y societarias de mayor alcance.

“Eso es un vuelto. Estamos hablando de contratos, discográficas, marcas... Todo eso está a nombre de sociedades. Y lo que pasa es que hay muchas sociedades que todavía están a nombre de Ale y ahí está la pelea”, sostuvo.

La conductora también aseguró que Tini no figura como empleada ni tendría un sueldo dentro de esas estructuras comerciales. En ese contexto, cuestionó que el productor no haya avanzado con la transferencia de las sociedades vinculadas a la carrera de su hija.

“Uno dice que, después de toda esta negociación, el padre podría cedérselas o decir ‘te las vendo por un valor simbólico’. Pero no está ocurriendo. Está negociando la venta de las sociedades vinculadas a Tini”, señaló.

Por último, Latorre volvió sobre la condición que habría planteado Alejandro para cerrar el acuerdo y explicó por qué la negociación continúa trabada.

“Él quiere asegurarse de que no va a trascender nada de lo que pasa y de que si hay irregularidades no pueden reclamar, pero como siguen encontrando... porque no está claro el tema impositivo, ellos no le pueden asegurar. Él quiere quedar limpio de culpa y cargo”, concluyó.