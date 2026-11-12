La recuperación de Emiliano “Dibu” Martínez avanza favorablemente y el arquero de la Selección argentina ya recibió el alta médica para volver a jugar. Así lo confirmó Daniel Martínez, histórico médico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en diálogo con TyC Sports, donde destacó la evolución del futbolista después de la grave lesión que sufrió.

“La operación de Dibu Martínez fue rápida y muy buena, tuvo una gran evolución de una lesión muy grave”, explicó el especialista. Además, confirmó que el arquero ya está en condiciones médicas de regresar a las canchas y que su presencia ante Uruguay dependerá exclusivamente de la decisión de Lionel Scaloni.

Dibu Martínez recibió el alta médica y podría volver ante Uruguay

El pasado 17 de octubre, Emiliano Martínez sufrió un fuerte choque con Jarrad Branthwaite durante el encuentro entre Chelsea y Everton por la Premier League. El arquero argentino quedó tendido en el campo de juego y debió ser retirado en camilla, con un cuello ortopédico, para ser trasladado directamente a un hospital.

Los estudios médicos confirmaron que había sufrido fracturas en el rostro y la mandíbula, por lo que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de urgencia ese mismo día. Desde entonces, el guardameta permaneció alejado de la actividad futbolística.

A pesar de no haber podido jugar desde aquella lesión, Dibu integró la convocatoria de la Selección argentina para la última Fecha FIFA del año. Durante los entrenamientos fue visto utilizando una máscara protectora especial, una medida para resguardar la zona afectada durante su recuperación.

Con el alta médica confirmada, el arquero quedó a disposición del cuerpo técnico y podría regresar a la titularidad este viernes frente a Uruguay, en La Bombonera. La decisión final estará en manos de Scaloni, quien deberá evaluar si lo incluye desde el arranque en el clásico rioplatense.