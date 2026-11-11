Manchester United busca a Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino podría convertirse en protagonista de uno de los movimientos más importantes del fútbol europeo. El Manchester United tiene al entrenador argentino entre sus candidatos para hacerse cargo del equipo, en medio de una temporada complicada, y analiza la posibilidad de contratarlo si finalmente decide ponerle fin al ciclo de Michael Carrick.

El exfutbolista inglés asumió la conducción de los Diablos Rojos después de la salida de Rúben Amorim y tuvo un comienzo prometedor. En sus primeros 17 partidos consiguió 12 victorias, alcanzó el tercer puesto de la Premier League y clasificó al equipo para la Champions League. Ese rendimiento llevó a la dirigencia a extender su contrato hasta 2028.

Sin embargo, el presente del equipo es muy diferente. En los 14 encuentros que dirigió esta temporada, Carrick apenas consiguió tres triunfos, empató cuatro partidos y sufrió siete derrotas. A esos resultados se sumaron la caída en el clásico ante Manchester City, la eliminación de la Copa de la Liga y una contundente goleada por 4-1 frente al Como en Italia.

El panorama deportivo encendió las alarmas en Old Trafford. Actualmente, el Manchester United suma apenas ocho puntos y se encuentra en zona de descenso, por lo que la continuidad de Carrick podría resolverse en los próximos días.

Según informó BBC Sport, el interés entre el club inglés y Pochettino sería mutuo. El exentrenador del Tottenham y del Paris Saint-Germain estaría dispuesto a escuchar una propuesta para regresar a la Premier League. De esta manera, el argentino vuelve a aparecer entre las alternativas de los Diablos Rojos, que ya lo habían considerado en anteriores búsquedas de entrenador.

La cláusula millonaria que podría facilitar la salida de Mauricio Pochettino de Estados Unidos

Uno de los principales obstáculos para concretar una eventual llegada al Manchester United es el vínculo contractual que el entrenador mantiene con la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

En agosto pasado, después de conducir al seleccionado durante el Mundial 2026, Pochettino renovó su contrato hasta 2030. Sin embargo, el acuerdo contempla una cláusula de rescisión que podría facilitar una salida anticipada.

Según publicó The Athletic, el monto de esa cláusula rondaría los 10 millones de dólares, una cifra que el Manchester United debería contemplar si decide avanzar por el entrenador argentino.

La Federación estadounidense conoce el interés que puede despertar Pochettino en el mercado europeo y cuenta con esa protección contractual para negociar una eventual desvinculación.

La experiencia de Mauricio Pochettino en la Premier League

El entrenador rosarino conoce en profundidad el fútbol inglés y cuenta con una trayectoria importante en la competencia. Su etapa más destacada fue al frente del Tottenham, equipo con el que alcanzó la final de la Champions League 2018/19 y se consolidó entre los técnicos más reconocidos de Europa.

Antes de esa experiencia también dirigió al Southampton y, posteriormente, asumió el desafío de conducir al Chelsea.

En septiembre de 2024 llegó a la Selección de Estados Unidos, con el objetivo de desarrollar un proyecto de cara al Mundial 2026.

Ahora, el Manchester United podría ofrecerle una nueva oportunidad en Inglaterra, en un contexto en el que la institución busca recuperar el protagonismo perdido y volver a competir por los principales objetivos del fútbol europeo.