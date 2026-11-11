Karina Milei y Diego Santilli viajarán a Corrientes para coordinar la respuesta nacional ante los efectos de El Niño

La comitiva nacional estará encabezada por Karina Milei y Diego Santilli, con una reunión prevista para el jueves 12 en Corrientes.

El gobernador Juan Pablo Valdés recibirá a los funcionarios nacionales para coordinar medidas frente a las consecuencias de El Niño.

Corrientes registra más de dos mil personas afectadas por las inundaciones, mientras Chaco y Entre Ríos también enfrentan daños.

El operativo nacional contempla la articulación entre organismos federales, provincias y municipios, además del despliegue de las Fuerzas Armadas.

La agenda libertaria en Corrientes incluirá un congreso juvenil el sábado, organizado por el diputado nacional Lisandro Almirón.

Javier Milei visitará la provincia para cerrar el Congreso de Economía Regional, organizado por el Club de la Libertad.

El Gobierno nacional enviará esta semana una comitiva de alto nivel a Corrientes para avanzar en la coordinación de las medidas destinadas a enfrentar las consecuencias del fenómeno climático El Niño, que ya provocó inundaciones, evacuaciones y daños en distintas provincias del litoral. La agenda estará encabezada por Karina Milei y Diego Santilli, quienes mantendrán una reunión con el gobernador Juan Pablo Valdés y funcionarios de su gabinete.

El encuentro central está previsto para el jueves 12 a las 11. También participarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Medios, Fabián Fernández. La reunión tendrá como eje las acciones que la Nación puso en marcha y las que proyecta implementar para reducir el impacto de las lluvias y las crecidas de los principales cursos de agua de la región.

La situación en el litoral se volvió cada vez más compleja durante las últimas semanas. Las precipitaciones intensas registradas en las cuencas altas provocaron un incremento del caudal de los ríos y obligaron a numerosas familias a abandonar sus hogares. En Corrientes, más de dos mil personas resultaron afectadas por las inundaciones, mientras que en Chaco también se registraron numerosos casos de viviendas anegadas.

Entre Ríos, por su parte, comenzó a experimentar nuevas consecuencias del fenómeno. Después de los episodios vinculados con la crecida del río Uruguay semanas atrás, ahora aparecen los primeros inconvenientes en las zonas ubicadas sobre la costa del Paraná.

La visita de los funcionarios nacionales se inscribe en un esquema de trabajo que busca articular recursos y responsabilidades entre los distintos niveles del Estado. El operativo especial dispuesto por el Gobierno contempla la participación de organismos federales, administraciones provinciales y autoridades locales. También incluye el despliegue de personal y equipamiento de las Fuerzas Armadas para colaborar con las tareas de asistencia.

No será la primera actividad de Karina Milei vinculada con la preparación frente a El Niño. En agosto, la secretaria General de la Presidencia participó en Resistencia de una reunión de coordinación previa, realizada durante el II Consejo Regional de Seguridad Interior. En aquella oportunidad estuvieron presentes los gobernadores Leandro Zdero, de Chaco, y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. Todavía no estaba confirmado si el mandatario chaqueño participará del encuentro previsto para esta semana.

Una agenda política que tendrá varios capítulos

La llegada de la comitiva nacional también tendrá relevancia para la estructura de La Libertad Avanza en Corrientes. Noviembre aparece como un mes de fuerte actividad para el espacio, que además de recibir a integrantes del Gabinete tendrá un congreso juvenil y una visita presidencial.

La dirigencia libertaria provincial espera aprovechar la presencia de Karina Milei y Martín Menem para mantener contactos directos con las principales autoridades partidarias. Ambos ocupan los máximos lugares de conducción de La Libertad Avanza, aunque hasta el momento no estaba prevista una actividad específicamente partidaria durante la jornada del jueves.

El sábado se realizará el Congreso de la Juventud de La Libertad Avanza, organizado por el diputado nacional Lisandro Almirón. La actividad tendrá lugar en un hotel de la costanera correntina y contará con la participación comprometida de Iñaki Gutiérrez y Rocío Gómez, referentes vinculados con la organización juvenil del espacio. También participa de esa tarea Sharif Menem.

El cierre de la agenda libertaria llegará con Javier Milei, quien viajará a la provincia para clausurar el Congreso de Economía Regional. La actividad es organizada por el Club de la Libertad, una entidad que se convirtió en una de las primeras usinas de pensamiento liberal que respaldaron al actual mandatario, incluso antes de su llegada a la Casa Rosada.

Las consecuencias del fenómeno climático

El Niño se origina en el calentamiento de las aguas del Pacífico Ecuatorial, un proceso que modifica las condiciones atmosféricas y favorece precipitaciones intensas en distintas zonas de Sudamérica. En esta oportunidad, las lluvias golpearon especialmente a la cuenca media del Río de la Plata, integrada por los sistemas de los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay e Iguazú, que atraviesan Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.

Las consecuencias no se limitan a las inundaciones y los desplazamientos de población. El avance del agua también afecta la actividad productiva, con pérdidas de tierras destinadas a la agricultura y la ganadería, además de dificultades para la pesca. El turismo, especialmente en las localidades ribereñas, también enfrenta un escenario complicado ante la alteración de las condiciones habituales de la temporada.

El fenómeno se presenta con una periodicidad irregular, que puede oscilar entre tres y siete años. Su contracara es La Niña, caracterizada por períodos de sequías intensas. Mientras tanto, las autoridades nacionales y provinciales deberán sostener la coordinación de la asistencia para atender una emergencia que continúa extendiéndose por el litoral.