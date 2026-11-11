Pullaro recibió a Frigerio en Santa Fe para analizar la economía y la coparticipación federal

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este martes a su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en un encuentro destinado a intercambiar opiniones sobre la situación económica y el escenario político actual.

Según pudo saber El Litoral, durante la reunión ambos mandatarios analizaron cuestiones vinculadas con la marcha de la economía y las perspectivas para los próximos meses.

Del encuentro participaron también los ministros de Economía de ambas provincias, Pablo Olivares, por Santa Fe, y Fabián Boleas, por Entre Ríos.

Los funcionarios abordaron distintas proyecciones relacionadas con la coparticipación federal, tanto para el cierre del actual ejercicio como para los primeros meses del próximo año.

Desde ambas provincias definieron la reunión como un encuentro informal para compartir miradas sobre la coyuntura económica y política.

La jornada incluyó además un almuerzo entre los funcionarios, en un marco de diálogo e intercambio institucional entre los dos gobiernos provinciales.