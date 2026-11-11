Thiago Tirante aprovechó la baja de Tomás Etcheverry y será el encargado de cerrar el año del tenis argentino

El ATP 250 de Estocolmo marca el cierre de la temporada regular 2026 del circuito masculino, que después tendrá como último gran compromiso las ATP Finals. En la jornada de este martes, Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado tras caer ante el estadounidense Alex Michelsen por un doble 6-2. Por su parte, el cruce entre los platenses Tomás Martín Etcheverry y Thiago Tirante no llegó a disputarse.

Etcheverry decidió retirarse del torneo debido a molestias musculares en la pierna izquierda, por lo que Tirante avanzó directamente a los cuartos de final por walkover.

Thiago Tirante, el último argentino en competencia en la temporada ATP 2026

Con su clasificación asegurada, Thiago Tirante espera rival en los cuartos de final. Su próximo adversario saldrá del encuentro que disputarán el noruego Casper Ruud y el kazajo Aleksandr Shevchenko, programado para este miércoles.

De esta manera, y sin representantes argentinos en las ATP Finals ni en la definición de la Copa Davis, Tirante será el encargado de cerrar la participación nacional en la temporada regular 2026 del circuito ATP.

El platense tendrá así la oportunidad de prolongar su recorrido en Estocolmo y ponerle el broche final al calendario regular del tenis argentino.