Emiliano Martínez sorprendió con un llamativo look en su regreso a la Selección Argentina

La Selección Argentina comenzó sus entrenamientos en el predio de Ezeiza de cara a los amistosos internacionales frente a Uruguay y Costa Rica, los últimos compromisos del año para el equipo nacional. Sin embargo, uno de los protagonistas de la jornada fue Emiliano “Dibu” Martínez, quien llamó la atención por su particular apariencia.

El arquero de la Albiceleste volvió a trabajar bajo las órdenes de Lionel Scaloni con una indumentaria especial y un llamativo equipo de protección que no tardó en generar repercusiones en las redes sociales.

El marplatense se incorporó a la concentración mientras continúa con la recuperación de una lesión importante. A mediados de octubre, durante un partido frente al Everton por la Premier League, sufrió una fractura de maxilar que requirió una intervención quirúrgica.

Por ese motivo, Martínez debió utilizar una protección diseñada especialmente para resguardar la zona afectada. Después de realizar trabajos físicos diferenciados en bicicleta fija y gimnasio, el arquero llegó al predio de Ezeiza con un casco protector y una máscara facial de fibra de carbono, confeccionados a medida y con almohadillas internas para amortiguar posibles impactos.

El propio futbolista compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram junto a la frase: “Qué lindo es volver a estar en casa”. La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores, que rápidamente encontraron un parecido con una figura histórica del fútbol: Petr Cech.

El legendario arquero checo utilizó durante buena parte de su carrera un casco protector luego de sufrir una grave fractura de cráneo en 2006, cuando jugaba para el Chelsea. La similitud entre ambos accesorios convirtió el nuevo look del Dibu en uno de los temas más comentados.

Aunque Martínez tiene muchas ganas de volver a defender el arco argentino, su participación en los amistosos ante Uruguay y Costa Rica todavía no está confirmada. Su evolución será evaluada día a día por el cuerpo técnico y el departamento médico.

La prioridad de Lionel Scaloni y su equipo es evitar cualquier riesgo innecesario y garantizar que el arquero complete su recuperación antes de regresar a la competencia. Al tratarse de encuentros amistosos, el cuidado de su salud física será lo más importante.