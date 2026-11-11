Asesoramiento notarial comunitario

El sábado 14 de Noviembre los escribanos brindarán asesoramiento gratuito a los ciudadanos. Podes consultar sobre donaciones y testamentos, compraventa de inmuebles, uniones convivenciales, pactos de convivencia, autorizaciones para conducir , entre otros temas.

En la ciudad de Rafaela, estrarán asesorando de 9 a 13 hs, en la plaza 25 de Mayo.

Asistencia libre y gratuita.