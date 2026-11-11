Asesoramiento notarial comunitario

Pullaro recibió a Frigerio en Santa Fe para analizar la economía y la coparticipación federal
Agencia 24 NoticiasPOLÍTICA11 de noviembre de 2026
El sábado 14 de Noviembre los escribanos brindarán asesoramiento gratuito a los ciudadanos. Podes consultar sobre donaciones y testamentos, compraventa de inmuebles, uniones convivenciales, pactos de convivencia, autorizaciones para conducir , entre otros temas.
En la ciudad de Rafaela, estrarán asesorando de 9 a 13 hs, en la plaza 25 de Mayo.
Asistencia libre y gratuita.