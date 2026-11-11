Rafaela se prepara para el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística Nivel 3

Del 12 al 14 de noviembre, en el estadio Invencible Rafaela se desarrollará el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística Nivel 3. Será la primera vez que la ciudad será sede de una competencia de esta categoría, en la que participarán las selecciones de 20 provincias con 700 deportistas.



El evento, organizado por Crear Club y la Federación Santafesina de Gimnasia, acompañado por la Municipalidad de Rafaela y el Gobierno de Santa Fe, permitirá presenciar una competencia en la cual la ciudad tendrá a dos deportistas como integrantes de la selección santafesina NIVEL 3 categoría MINI.



A poco de haberse realizado los Juegos Suramericanos, donde la gimnasia artística argentina se quedó con el oro y Emilia Acosta, representante en la selección nacional del club que organizará este Federativo consiguiera dos medallas por el primer lugar en la competencia, esta es una manera de elevar el estatus de la competencia en la provincia y darle a Rafaela el lugar que le corresponde. En los últimos años, las deportistas locales participaron de torneos continentales y mundiales, iniciando ahora un camino con destino olímpico.



La gimnasia artística femenina tiene 10 niveles de desarrollo deportivo y en este caso, el torneo que recibirá Rafaela es el del Nivel 3. Está programado el acto inaugural para el jueves 12 de diciembre a las 17:30 horas.



Este encuentro tendrá tres jornadas intensas de competencia, entre el jueves, viernes y sábado, entre las 8:00 y las 17:30, participan atletas de 6 a 16 años divididas por categorías, que ofrecerán su desempeño en barras paralelas, viga, salto y también rutina de suelo, con premiaciones en mayores, infantil, pre-infantil, juvenil y mini, generándose con este torneo la definición de las campeonas nacionales de cada estrato dentro del Nivel 3.



Aquellos que quieren presenciar la competencia la entrada se venderá en la puerta y el costo de la misma es de $10.000.