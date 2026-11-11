El Municipio avanza con mejoras en el Eco Punto II

La Municipalidad de Rafaela lleva adelante trabajos en el Eco Punto II, ubicado sobre avenida Italia, a unos 100 metros al norte de calle Normando Corti. Actualmente, las tareas se concentran en el armado de la estructura que permitirá incorporar un techo en un sector del establecimiento.



La obra se realiza íntegramente con mano de obra municipal y apunta a contar con instalaciones más adecuadas para las tareas diarias, mejorando las condiciones de trabajo del personal que recibe y orienta a vecinos y vecinas.



Estas acciones se suman a la adquisición de diez nuevos contenedores, disponibles para su utilización según las necesidades de ambos Eco Puntos. El equipamiento permite reforzar la capacidad de recepción y organizar los materiales para su posterior traslado, recuperación y tratamiento.



Las mejoras forman parte de las acciones de la Dirección General del Complejo Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente, para fortalecer estos espacios y acompañar su uso por parte de la comunidad.



Ubicaciones y horarios de atención

La ciudad cuenta con dos establecimientos:



- Eco Punto I, ubicado en Ruta 70 y Santos Dumont, frente al Cementerio Municipal.

- Eco Punto II, sobre avenida Italia, a unos 100 metros al norte de Normando Corti.



El horario habitual de ambos es de lunes a sábado, de 8:00 a 19:00, y los domingos, de 9:00 a 15:00. En días feriados, se recomienda consultar el cronograma especial de servicios que informa el Municipio.



Qué materiales se pueden llevar

Los Eco Puntos reciben papel, cartón, plásticos, vidrio y metales; restos de poda, ramas, césped y maderas; escombros y materiales de construcción de origen domiciliario; chatarra y neumáticos fuera de uso.



También se pueden acercar aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, pilas, baterías, cables y aceite vegetal usado.



Se solicita llevar los materiales previamente separados y seguir las indicaciones del personal para colocarlos en el sector correspondiente. Los comercios y las empresas que superen el volumen domiciliario deben trasladar sus residuos al Complejo Ambiental.



Con estas mejoras y el uso responsable de las instalaciones, el Municipio busca facilitar la correcta disposición de residuos y acompañar los hábitos de separación de la comunidad.