Corach salió al cruce de Viotti por el video con una persona en situación de calle: “Fuerte con los débiles, débil con los fuertes”

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

El video del intendente Leonardo Viotti continúa generando repercusiones políticas y sociales.

La grabación muestra un cruce con una persona que descansaba en el césped de la plaza principal.

Viotti difundió una segunda publicación para explicar las políticas municipales sobre personas en situación de calle y lavacoches.

El diputado provincial Marcos Corach cuestionó duramente la actitud del mandatario local.

El legislador acusó al intendente de mostrar firmeza frente a los más vulnerables y debilidad ante quienes tienen poder.

La polémica desatada por el video que el intendente Leonardo Viotti difundió en sus redes sociales, en el que aparece increpando a un hombre que se encontraba descansando sobre el césped de la plaza principal de Rafaela, continúa sumando repercusiones. El episodio, ocurrido en la esquina de Moreno y 25 de Mayo, generó una fuerte discusión pública y obligó al propio mandatario a realizar una segunda publicación para intentar explicar la postura de su administración.

En ese nuevo registro audiovisual, Viotti buscó fundamentar las acciones que lleva adelante el municipio frente a las personas que viven en la calle y también la decisión de retirar a los lavacoches de las cuadras del microcentro. Sin embargo, lejos de cerrar la controversia, sus explicaciones alimentaron nuevas críticas.

Uno de los cuestionamientos más contundentes llegó del diputado provincial Marcos Corach, quien utilizó su cuenta de X para expresar un duro posicionamiento contra el intendente.

El legislador apuntó especialmente contra lo que consideró una actitud de confrontación innecesaria con una persona en situación de vulnerabilidad. En su publicación, cuestionó que Viotti haya impulsado la construcción de una cárcel en Rafaela y, al mismo tiempo, eligiera mostrarse firme frente a alguien que estaba acostado en un espacio verde de la ciudad.

Corach fue todavía más directo al sostener que el intendente se muestra fuerte frente a quienes tienen menos posibilidades de defenderse, pero no demuestra la misma determinación ante otros problemas que afectan a los vecinos. También puso el acento en que la situación haya sido registrada en video y posteriormente difundida por el propio mandatario.

Más críticas y un cuestionamiento a la sensibilidad social

En una segunda intervención, el diputado profundizó sus cuestionamientos. Calificó lo sucedido como una escena lamentable, cuestionó la decisión de filmarla y sostuvo que las explicaciones posteriores del intendente no alcanzaron para justificar lo ocurrido.

Además, reprochó que Viotti no hubiera ofrecido disculpas por la manera en que se desarrolló el episodio. Según su interpretación, las explicaciones municipales no disimulan las deficiencias de las políticas implementadas para atender la problemática de las personas en situación de calle.

El legislador también trasladó la discusión al terreno social y político, al plantear que el país necesita recuperar valores como la empatía y el respeto, en lugar de profundizar las divisiones y las conductas violentas.

En ese contexto, Corach volvió a apuntar contra el intendente y cuestionó lo que consideró una contradicción entre sus actitudes públicas y los valores de espiritualidad y solidaridad que podría expresar durante la próxima visita del Papa.

Finalmente, cerró su intervención con una fuerte crítica política y personal hacia Viotti, al considerar que lo sucedido representa una muestra de insensibilidad frente a una persona en una situación particularmente vulnerable.

La controversia deja planteado un debate que excede la publicación de un video: cómo debe intervenir el Estado municipal frente a las personas en situación de calle, qué políticas debe implementar y cuáles son los límites entre el cumplimiento de las normas, el orden urbano y el respeto por la dignidad humana.