Murió Marcos Camino, fundador de los Palmeras

Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, murió este martes a los 76 años. La noticia fue confirmada al aire por LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral.

El músico fue encontrado sin vida en las inmediaciones de Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe, donde funcionaban los estudios de grabación del grupo. De acuerdo con el parte policial, las circunstancias de su muerte se encuentran bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis.

Camino, quien fue una de las figuras fundamentales en la historia de Los Palmeras, se había alejado de la banda en febrero de este año, después de décadas al frente del conjunto. En aquel momento, su salida de los escenarios se vinculó con cuestiones de salud y con la decisión de dejar las giras para priorizar su descanso.

Entre los antecedentes médicos del músico se encontraba la colocación de nueve stents, un factor que había influido en su decisión de reducir la actividad artística.

Tras su retiro, su hijo, Marcos Camino Junior, quedó a cargo de la continuidad del proyecto musical, mientras el histórico acordeonista se alejaba de las presentaciones y los compromisos habituales del grupo.