El emotivo mensaje de Colón para despedir a Marcos Camino

La muerte de Marcos Camino, histórico fundador de Los Palmeras y una de las figuras más representativas de la cumbia santafesina, generó una profunda conmoción en el mundo de la música y en la cultura popular argentina. El acordeonista falleció a los 76 años y recibió numerosas muestras de afecto y mensajes de despedida. Entre ellos se destacó el de Colón de Santa Fe, club del que era un reconocido hincha.

A través de sus redes sociales oficiales, la institución del barrio Centenario expresó su tristeza por la pérdida de uno de sus simpatizantes más emblemáticos. “El Club Atlético Colón lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Marcos Camino, histórico integrante de Los Palmeras y reconocido hincha Sabalero”, publicó la entidad junto a una fotografía en blanco y negro del músico con su inseparable acordeón.

El mensaje concluyó con unas palabras de acompañamiento para sus seres queridos: “Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”.

El vínculo de Marcos Camino con Colón y una presentación que quedó en la historia

La relación entre Marcos Camino y Colón fue mucho más que una pasión futbolera. Durante décadas, el músico hizo visible su amor por el Sabalero en distintos escenarios y contribuyó a convertir una de las canciones de Los Palmeras en un símbolo de la identidad rojinegra.

Uno de los momentos más recordados de ese vínculo ocurrió el 9 de noviembre de 2019, en la previa de la final de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle. Aquella tarde, en el estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay, Los Palmeras protagonizaron un espectáculo inolvidable ante miles de hinchas santafesinos.

Con Marcos Camino al frente del grupo y Cacho Deicas en la voz, la banda interpretó “Soy Sabalero”, mientras más de 40.000 simpatizantes de Colón acompañaban la presentación en las tribunas. El show rápidamente trascendió las fronteras y se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de la historia del club.

El recuerdo de aquella actuación también llegó desde la cuenta oficial de la Conmebol Sudamericana, que se sumó a los homenajes con imágenes de la presentación en territorio paraguayo.

“¡Que en paz descanses, Marcos Camino!”, fue el mensaje elegido por el organismo para despedir al músico y recordar una actuación que quedó grabada en la memoria del fútbol sudamericano y, especialmente, en el corazón de los hinchas de Colón.