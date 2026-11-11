Álex Baena reveló el enojo del vestuario de Atlético de Madrid con Julián Álvarez

Julián Álvarez vivió una jornada complicada en la derrota del Atlético de Madrid ante Barcelona por La Liga de España, el pasado domingo. Aunque el delantero argentino asistió a Giuliano Simeone en el primer gol del encuentro, su rendimiento no terminó de convencer y volvió a recibir los silbidos y reproches de los hinchas locales. El malestar de la afición está relacionado con su intención de abandonar el club para incorporarse al conjunto catalán durante el último mercado de pases.

En medio de este clima de tensión, Álex Baena, una de las figuras del Atlético y campeón del mundo con España en 2026, se refirió a la relación del delantero argentino con sus compañeros y reveló cómo cayó en el vestuario su posible salida. Lo hizo durante una entrevista con Cadena SER.

Álex Baena contó cómo cayó en el vestuario del Atlético la intención de Julián Álvarez de irse

“Se te hace un poco raro que un compañero diga públicamente que se quiera ir. No nos sentó muy bien”, reconoció Baena al recordar las declaraciones de Julián durante el último mercado de pases.

El mediocampista también explicó que el malestar no estuvo relacionado con el interés de otros equipos, sino con la manera en que se expresó el delantero. “Entiendo que un jugador dude si el Barça o el Real Madrid viene a por ti, pero creo que las formas son lo que más nos molestó”, agregó.

En plena Copa del Mundo con la Selección Argentina, Álvarez había dejado abierta la posibilidad de abandonar el Atlético y manifestado su deseo de cumplir su sueño de jugar en otro equipo.

Baena aclaró que, más allá de las diferencias, sus compañeros estaban dispuestos a respaldar cualquier decisión del atacante. “Le hubiésemos apoyado a que hiciese lo que hiciese. Personalmente, no le dije nada. Él es un chico muy inteligente y sabía lo que hizo y cómo nos pudo sentar. Nos pidió perdón a todos y eso le engrandece muchísimo”, expresó.

El respaldo de Álex Baena a Julián Álvarez tras las críticas de los hinchas

Más allá de las diferencias que generaron sus declaraciones, Baena destacó el compromiso de Julián con el equipo y aseguró que mantiene una buena relación con el resto del plantel.

“Pasó una mala noche después del partido con Barcelona, pero en el día a día está implicado, haciendo bromas. La gente le exige mucho porque es Julián, uno de los mejores delanteros del mundo. Cualquier jugador puede tener un día malo. Lo tenía Cristiano Ronaldo, lo tenía Messi”, sostuvo.

Por último, el futbolista español también se refirió al enojo de los simpatizantes del Atlético y consideró que el delantero deberá recuperar su confianza con buenas actuaciones.

“Entendemos también a la afición del Atleti que esté enfadada por las maneras que lo hizo, pero Julián está trabajando mucho y está trabajando para ponerse al nivel. Lo necesitamos mucho para conseguir las cosas y poco a poco se conseguirá el cariño de la gente”, concluyó Baena.

De esta manera, el mediocampista dejó en claro que, pese al malestar inicial que generó la situación, el vestuario del Atlético sigue respaldando al delantero argentino.