Qué dijo el abogado de Mauro Icardi sobre las acusaciones de violencia

Mauro Icardi volvió a quedar envuelto en un escándalo familiar después de ser denunciado por lesiones leves este viernes. La presentación judicial se produjo luego de que trascendieran unos chats en los que su hija Francesca le pedía ayuda a Wanda Nara, ante una presunta reacción violenta del futbolista.

En medio de la repercusión del caso, el abogado del delantero, Francisco Oneto, habló con Intrusos (América), confirmó que su defendido declarará esta semana y dio detalles sobre lo ocurrido el viernes en la denominada casa de los sueños. Además, rechazó las acusaciones de violencia y cuestionó algunos aspectos de la denuncia.

“Ningún médico dijo que la menor tenía lesiones. Hay una charla anterior que tiene con un asistente social, que no está facultada para eso, que dice ver una lesión leve. El problema es que del relato de la menor en esa entrevista surge que se la hizo porque se tropezó”, explicó el letrado.

En ese sentido, Oneto señaló que la defensa solicitó participar de la pericia médica y advirtió que, si no se permite su intervención, pedirán la nulidad del procedimiento.

También destacó que Icardi se presentó ante la Justicia sin haber recibido una citación previa. “Una defensa más pura que esa no existe, porque en líneas generales lo que se hace es esperar a que se produzca la prueba para que después el imputado trate de adecuar su declaración. Lo de Mauro es tan transparente, tan claro, que queremos que vaya y lo cuente. Y, por supuesto, que se produzca también la prueba de la defensa, no solamente la prueba de la acusación, porque si no, no hay igualdad de armas”, sostuvo.

Al ser consultado sobre las versiones de violencia, el abogado negó de manera categórica que el futbolista haya agredido a su hija. “Mauro no le pegó. La declaración es absolutamente inconsistente”, afirmó. Además, consideró que en el relato de la menor podría existir cierta influencia de terceras personas.

Qué dijo el abogado de Mauro Icardi sobre el relato de su hija Francesca

Durante la entrevista, Oneto también analizó distintos fragmentos de la declaración de la nena y cuestionó la descripción de los hechos que dieron origen a la denuncia.

“Ella no dice que le tira el pelo, dice que la agarra el pelo. Hasta ahí podría parecer una exquisitez del lenguaje, pero no. Después dice que está acostada, la empuja de la cabeza y se tropieza. Si vos estás acostado no te podés tropezar. Y después dice que se levanta apurada, se tropieza y se golpea la rodilla contra la cama”, argumentó.

A partir de esa reconstrucción, el abogado sostuvo que no existió una agresión física y consideró que el episodio no configura una lesión en términos penales.

Otro de los puntos que abordó fue la versión según la cual Icardi habría ingresado por una ventana después de que la menor se encerrara en una habitación.

“La nena lo que dice es que se encerró por voluntad propia. Después, si el padre entra por la ventana o por donde entra, eso puede gustarnos más o menos, pero no es delito. La realidad es que no hubo golpes. No dice que le tiró el pelo, dice que le agarró el pelo. Agarrar y tirar son cosas distintas”, concluyó Oneto.

Mientras avanza la investigación judicial, la defensa del futbolista anticipó que buscará presentar sus propias pruebas y cuestionará los elementos incorporados a la denuncia.