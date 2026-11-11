Piastri quiere irse de McLaren

El mercado de pases de la Fórmula 1 podría experimentar movimientos inesperados en las próximas temporadas y Franco Colapinto apareció mencionado en uno de los posibles escenarios. Una versión sobre el futuro de Oscar Piastri en McLaren abrió la posibilidad de un efecto dominó que modificaría distintas alineaciones de la categoría, con Williams como uno de los equipos involucrados.

El piloto australiano se separó de su representante, el expiloto de Fórmula 1 Mark Webber, en medio de rumores sobre su intención de buscar una nueva escudería que le permita cambiar de escenario y dejar atrás su actual convivencia deportiva con Lando Norris.

El británico renovó su contrato con McLaren hasta 2030 y ambos protagonizaron distintos episodios de tensión durante la temporada, el más reciente en el Gran Premio de Singapur.

De acuerdo con las versiones que trascendieron, Piastri le habría solicitado a Webber que negociara su salida de McLaren para encontrar otro equipo. Sin embargo, las gestiones no habrían llegado a buen puerto y la situación habría contribuido a la ruptura de su relación profesional.

Webber fue una pieza fundamental en los primeros pasos del australiano en la categoría. El expiloto tuvo un papel determinante en las negociaciones que permitieron su salida de Alpine en 2022 y su posterior llegada a McLaren, donde Piastri debutó en la Fórmula 1 en 2023 como reemplazante de Daniel Ricciardo.

Ante una eventual salida del australiano, la escudería británica tendría que buscar un nuevo compañero para Norris. En ese contexto, comenzaron a mencionarse los nombres de Fernando Alonso, actualmente en Aston Martin, y Carlos Sainz, piloto de Williams, como posibles candidatos para ocupar ese lugar.

La llegada de alguno de ellos provocaría nuevos movimientos en la parrilla y dejaría una vacante en el equipo que abandonara. Es precisamente en ese escenario donde aparece Franco Colapinto como una alternativa para regresar a Williams.

Sin embargo, el posible retorno del argentino tendría un condicionante contractual. En 2027, Colapinto transitará el tercero de los cinco años de cesión acordados con Alpine, por lo que sería necesario conocer si Williams dispone de alguna cláusula que le permita recuperarlo antes de que finalice ese vínculo.

Qué posibilidades tiene Franco Colapinto de regresar a Williams en la Fórmula 1

Por el momento, Colapinto tiene asegurada su continuidad en Alpine para la temporada 2027, después de que la escudería francesa confirmara su alineación junto a Pierre Gasly. Por lo tanto, su futuro inmediato está vinculado al equipo de Enstone y no existe una confirmación oficial sobre posibles negociaciones para cambiar de estructura.

El argentino conoce muy bien a Williams, ya que fue el equipo que le permitió debutar en la Fórmula 1 durante 2024. En aquella temporada disputó nueve Grandes Premios, consiguió sumar puntos y dejó buenas sensaciones en sus primeras actuaciones en la máxima categoría.

Aunque su nombre aparece dentro de las especulaciones que rodean al mercado de pilotos, un eventual regreso a la escudería británica dependerá de cómo evolucionen las negociaciones y de las condiciones contractuales que vinculan al argentino con Alpine.

Por ahora, se trata de un escenario hipotético que podría cobrar relevancia si se producen cambios en las alineaciones de McLaren y Williams.