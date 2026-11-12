Dolor en el fútbol argentino: murió Carlos Babington a los 77 años

El fútbol argentino atraviesa una jornada de profundo dolor. Este miércoles 11 de noviembre se conoció la noticia del fallecimiento de Carlos Babington, uno de los grandes referentes de la historia de Huracán. Ídolo del club de Parque Patricios, fue protagonista del histórico equipo campeón del Metropolitano de 1973 y, con el paso de los años, también se desempeñó como entrenador y presidente de la institución. Tenía 77 años.

Nacido en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1949, Babington debutó profesionalmente en 1969 con la camiseta de Huracán, club en el que desarrolló gran parte de su carrera. También tuvo experiencias en el SG Wattenscheid 09 de Alemania, Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos y Junior de Barranquilla, en Colombia.

Durante sus distintas etapas en el Globo acumuló 312 partidos oficiales, una cifra que lo ubica como el cuarto futbolista con más presencias en la historia de la institución. Además, convirtió 130 goles y ocupa el cuarto puesto entre los máximos artilleros históricos del club.

Apodado «El Inglés», por las raíces de su apellido y por su abuelo nacido en Londres, también tuvo una destacada trayectoria con la Selección argentina. Disputó 13 encuentros internacionales, todos bajo la conducción de César Luis Menotti, quien ya lo conocía de su exitoso paso por Huracán. Entre sus participaciones más importantes se destacan los cinco partidos que jugó en el Mundial de Alemania 1974, donde convirtió un gol.

Después de colgar los botines, Babington inició una extensa carrera como entrenador que se prolongó durante casi dos décadas. Dirigió a Platense, Huracán —en cuatro oportunidades—, Banfield, Racing —en dos ciclos—, River, León de México y Chacarita. En el Millonario tuvo un lugar particular en la historia reciente del club: fue el último técnico antes del primer ciclo de Ramón Díaz, en 1995.

Su paso por la presidencia de Huracán y el distanciamiento con los hinchas

La relación de Babington con Huracán continuó más allá de su etapa como futbolista y entrenador. En 2006 fue elegido presidente de la institución y permaneció en el cargo hasta 2011. Durante su gestión consiguió uno de los principales objetivos deportivos del club: el regreso a Primera División.

Además, su mandato coincidió con una de las campañas más recordadas de los últimos tiempos. En el Clausura 2009, bajo la conducción de Ángel Cappa, Huracán alcanzó el subcampeonato con un equipo que quedó en la memoria de los hinchas por su estilo de juego ofensivo, conocido popularmente como el tiki-tiki.

Sin embargo, su paso por la dirigencia también estuvo marcado por una fuerte controversia judicial. Tras finalizar su mandato, Babington enfrentó una causa por presunta administración fraudulenta, en la que también fue investigado su hijo, quien se desempeñaba como secretario general del club. Aunque inicialmente había sido sobreseído, esa decisión fue revocada y posteriormente se ratificó el fallo judicial.

El conflicto provocó un profundo distanciamiento con los hinchas y marcó un quiebre en su vínculo con la institución. Desde entonces, el histórico ídolo no volvió a ingresar al estadio Tomás Adolfo Ducó.

En 2024, durante una entrevista con TN, Babington había expresado su tristeza por no poder regresar a la cancha para acompañar al equipo: «Me entristece no poder ir a la cancha a ver al equipo, pero por suerte ando seguido por Parque Patricios porque voy a visitar a mi hermano. Lamentablemente Huracán me hizo juicio y todavía no terminó. Voy a volver a la cancha cuando la Justicia determine que yo no le hice daño a Huracán».

Este miércoles, a los 77 años, se despidió uno de los protagonistas de una de las etapas más gloriosas de Huracán. Carlos Babington fue futbolista, entrenador y presidente de la institución que marcó su vida, y su nombre quedó ligado para siempre a la historia del Globo y del fútbol argentino.

Que en paz descanse.