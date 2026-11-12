Durísima derrota de Aryna Sabalenka en las WTA Finals

Mirra Andreeva consiguió una de las victorias más importantes de su carrera este miércoles al imponerse por 6-4 y 6-0 ante Aryna Sabalenka, resultado que le permitió sellar su clasificación a las semifinales de las WTA Finals. En apenas 62 minutos, la campeona de Roland Garros superó con autoridad a la número dos del mundo en su histórico debut en el certamen que reúne a las ocho mejores tenistas de la temporada.

La rusa de 19 años protagonizó una notable remontada en el primer set, luego de encontrarse 1-4 abajo en el marcador. A partir de ese momento, logró neutralizar la potencia de saque de Sabalenka y desplegó un tenis contundente que le permitió ganar 11 games consecutivos y quedarse con el partido.

Con este resultado, Andreeva se convirtió en la semifinalista más joven de las WTA Finals desde Caroline Wozniacki, en 2009. "Siento que podría jugar otros dos partidos, estoy llena de energía", expresó la tenista después de conseguir su segundo triunfo en esta edición del torneo, que fue trasladado a Estados Unidos debido al conflicto bélico en Medio Oriente, donde se habían disputado las dos últimas ediciones.

Sabalenka se jugará la clasificación ante Elina Svitolina

Para Aryna Sabalenka, la derrota representó un duro revés en una temporada de resultados irregulares en los principales torneos, pese a sus títulos en Indian Wells y Miami. Sin embargo, la bielorrusa de 28 años todavía tiene posibilidades de avanzar a las semifinales y depende de sí misma para conseguirlo.

Su próximo compromiso será este viernes frente a Elina Svitolina, en un encuentro decisivo para definir quién ocupará el último lugar disponible en la siguiente instancia.

La ucraniana llegará con sus posibilidades intactas luego de vencer a Karolina Muchova por 3-6, 6-2 y 6-2. De esta manera, Sabalenka y Svitolina protagonizarán un duelo directo por un lugar entre las cuatro mejores del torneo.