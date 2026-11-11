El boom petrolero generó ingresos adicionales por USD 5.165 millones y consolidó el protagonismo de Vaca Muerta

Las petroleras argentinas obtuvieron USD 5.165 millones adicionales entre enero y agosto de 2026 respecto del mismo período del año anterior.

Los mayores precios internacionales explicaron USD 3.182 millones del incremento de los ingresos del sector.

Las exportaciones de petróleo crecieron 58,6% y alcanzaron USD 7.753 millones durante los primeros nueve meses.

Vaca Muerta concentró el 71,7% de la producción nacional y llegó a 700.000 barriles diarios de shale oil.

Las cuencas convencionales registraron retrocesos que amenazan los ingresos fiscales y la actividad económica de algunas provincias.

Los nuevos oleoductos podrían permitir exportaciones superiores al millón de barriles diarios durante 2027, aunque las cotizaciones internacionales siguen siendo inciertas.

La industria petrolera argentina registró durante los primeros ocho meses de 2026 un incremento extraordinario de sus ingresos, impulsado por la combinación de mayores precios internacionales y un crecimiento sostenido de la producción, principalmente en Vaca Muerta. Las empresas que operan en el país obtuvieron USD 17.475 millones por ventas de crudo entre enero y agosto, frente a los USD 12.310 millones del mismo período de 2025. La diferencia representa USD 5.165 millones adicionales y un crecimiento interanual del 42%.

El fenómeno estuvo relacionado con las restricciones de oferta provocadas por el conflicto en Medio Oriente y las dificultades para transportar hidrocarburos a través del Estrecho de Ormuz. La tensión internacional llevó al Brent a alcanzar los USD 117 por barril en abril y mantuvo las cotizaciones por encima de los USD 100 durante buena parte del período analizado.

A diferencia de otras crisis energéticas, la Argentina consiguió aprovechar ese escenario favorable. Su condición de exportador neto de energía permitió que el encarecimiento del petróleo se tradujera en mayores ingresos, en lugar de representar exclusivamente un aumento de los costos de importación. Además, el precio del crudo comercializado en el mercado interno acompañó parcialmente la escalada internacional y alcanzó en mayo un máximo histórico de USD 102 por barril, medido en dólares constantes.

De acuerdo con el análisis de los ingresos del sector, USD 3.182 millones del incremento correspondieron al efecto de los mayores precios, mientras que otros USD 1.984 millones se explicaron por el aumento de los volúmenes producidos. La combinación de ambos factores consolidó un escenario de rentabilidad excepcional para las compañías petroleras.

El impacto también se reflejó en el comercio exterior. Entre enero y septiembre, las exportaciones de petróleo crudo alcanzaron USD 7.753 millones, frente a los USD 4.889 millones registrados durante los mismos nueve meses de 2025. El crecimiento fue del 58,6%, como resultado de un incremento del 32,5% en las cantidades exportadas y de una mejora cercana al 20% en el precio promedio.

La evolución de las ventas externas contribuyó a que el superávit comercial energético llegara a USD 9.428 millones en los primeros nueve meses del año, un 76% más que en igual período del ejercicio anterior. El petróleo explicó más de dos tercios de esa mejora, consolidándose como uno de los principales motores de generación de divisas para la economía argentina.

Detrás de estos resultados aparece el crecimiento de Vaca Muerta, que ya concentra el 71,7% de la producción nacional de petróleo. Entre enero y septiembre, la extracción argentina promedió 916.000 barriles diarios, un 16% más que un año antes, y alcanzó los 977.000 barriles diarios durante septiembre. En ese mes, el shale oil neuquino produjo aproximadamente 700.000 barriles diarios, con una expansión interanual del 28%.

YPF encabezó la producción entre las operadoras, con 353.500 barriles diarios, seguida por Vista, Pluspetrol y Shell. Esta última compañía también registró un crecimiento significativo, mientras que Pluspetrol prácticamente duplicó su producción respecto del año anterior.

Sin embargo, la expansión del sector presenta fuertes diferencias territoriales. Mientras la Cuenca Neuquina continúa creciendo, las restantes regiones productoras registraron retrocesos. El Golfo San Jorge concentró el 85% de la caída de las cuencas tradicionales, con una reducción de 186.000 a 172.000 barriles diarios. También disminuyeron los niveles de extracción en las cuencas Cuyana y Austral.

Esta situación plantea dificultades para las provincias cuya actividad hidrocarburífera depende del petróleo convencional. La menor producción puede afectar los recursos fiscales, reducir el movimiento económico regional y profundizar los conflictos sociales vinculados con la pérdida de actividad y empleo.

Las perspectivas de crecimiento dependen ahora, en buena medida, de la infraestructura necesaria para transportar y exportar mayores volúmenes. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que conectará la cuenca neuquina con Punta Colorada, en Río Negro, tiene previsto comenzar a operar durante el primer trimestre de 2027. Su capacidad inicial será de 180.000 barriles diarios, con una ampliación progresiva hasta alcanzar los 550.000.

A ese proyecto se sumará la ampliación de la capacidad de transporte de Oldelval, que incorporará otros 220.000 barriles diarios. La combinación de ambas obras permitiría superar el millón de barriles diarios destinados a la exportación durante el próximo año.

Las proyecciones de ingresos, no obstante, dependen también de la evolución del mercado internacional. Mientras algunos pronósticos anticipan que el petróleo continuará cotizando a valores elevados durante los próximos meses, otros advierten que una eventual normalización del tránsito por el Estrecho de Ormuz podría generar un exceso de oferta y provocar una caída significativa de los precios durante 2027.