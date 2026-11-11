Donar sangre puede salvar hasta cuatro vidas

La donación de sangre suele relacionarse con situaciones de emergencia, internaciones o pedidos urgentes para ayudar a un familiar o conocido. Sin embargo, los hospitales y centros de salud necesitan contar con reservas disponibles durante todo el año, independientemente de que exista una situación crítica.

En la Argentina, cada 9 de noviembre se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, una fecha establecida por la Ley 25.936 en homenaje al médico argentino Luis Agote, pionero en el desarrollo de técnicas de transfusión sanguínea. La jornada busca generar conciencia sobre la importancia de donar de manera voluntaria, habitual y desinteresada.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación recuerdan que la sangre no se puede fabricar y que una sola donación puede contribuir a salvar hasta cuatro vidas. Esto es posible porque la unidad recolectada puede dividirse en distintos componentes, como glóbulos rojos, plaquetas y plasma, que se utilizan de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Quiénes pueden donar sangre y cuáles son los requisitos

En líneas generales, pueden donar sangre las personas que tengan entre 16 y 65 años, pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud. Para los menores de 18 años se requiere autorización de sus padres o tutores, mientras que las personas mayores de 65 años necesitan una evaluación y autorización médica.

Antes de realizar la extracción, cada donante debe completar una entrevista confidencial y someterse a una evaluación clínica. Este procedimiento permite determinar si se encuentra en condiciones de donar sin poner en riesgo su salud ni la de quien recibirá la sangre.

Existen algunas circunstancias que pueden impedir la donación de manera temporal. Entre ellas se encuentran:

Embarazo: no se recomienda donar durante la gestación.

Tatuajes o piercings recientes: pueden requerir un período de espera de hasta 12 meses, según las condiciones y las normas sanitarias vigentes.

Cirugías o endoscopías recientes: es necesario respetar los tiempos de recuperación establecidos.

Enfermedades o infecciones: algunas pueden impedir la donación temporal o permanentemente.

Donaciones anteriores: deben transcurrir al menos dos meses entre una extracción y otra.

La aptitud definitiva siempre debe ser determinada por el equipo de salud, ya que los requisitos y períodos de espera pueden variar según los antecedentes de cada persona.

No hay que donar sangre en ayunas: cuánto dura la extracción

Uno de los errores más habituales es pensar que para donar sangre hay que concurrir en ayunas. Por el contrario, las recomendaciones sanitarias indican que es importante desayunar o alimentarse normalmente antes de la extracción y mantenerse bien hidratado. También se aconseja evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

Además, es conveniente haber descansado al menos seis horas y no presentar fiebre, resfrío, tos ni otros síntomas que puedan indicar un problema de salud.

El procedimiento es sencillo y relativamente rápido. La extracción dura aproximadamente entre 7 y 10 minutos y permite recolectar unos 450 mililitros de sangre.

Una vez finalizada, el donante recibe un refrigerio y debe permanecer unos minutos en observación para comprobar que se encuentre en buenas condiciones antes de retirarse.

Por qué es importante donar sangre durante todo el año

La sangre y sus componentes son fundamentales para numerosos tratamientos médicos. Las transfusiones pueden ser necesarias durante cirugías, partos complicados, trasplantes, tratamientos contra el cáncer, enfermedades hematológicas y situaciones de hemorragia, entre otras intervenciones.

Por este motivo, depender exclusivamente de los familiares y conocidos de una persona internada dificulta la disponibilidad de reservas suficientes para atender las necesidades de los distintos centros de salud.

En 2026, el Ministerio de Salud actualizó las normas del Sistema Nacional de Sangre con el propósito de fortalecer un modelo basado en la donación voluntaria y habitual, y avanzar progresivamente hacia el reemplazo de la donación de reposición, que se realiza cuando un paciente necesita que sus allegados aporten sangre.

El objetivo es garantizar un suministro seguro y constante, de modo que los componentes sanguíneos estén disponibles cuando cualquier paciente los necesite.

La donación de sangre es voluntaria, solidaria y no remunerada

La Ley Nacional de Sangre establece que donar debe ser un acto voluntario, altruista y solidario. Esto significa que no puede existir una remuneración económica ni comercialización de la sangre. Tampoco debería condicionarse una práctica médica a que el paciente consiga una determinada cantidad de donantes.

Toda la sangre recolectada atraviesa controles y análisis antes de ser utilizada en transfusiones. Por eso, también es fundamental que cada persona responda con honestidad las preguntas de la entrevista previa y comunique cualquier antecedente o situación que pueda representar un riesgo.

Donar sangre requiere apenas unos minutos, pero puede marcar una diferencia enorme en la vida de otras personas. La posibilidad de contar con reservas suficientes depende del compromiso de donantes saludables que se acerquen periódicamente, incluso cuando no existe una emergencia cercana.