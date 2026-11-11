En el año 1933 comenzó en San Francisco (Estados Unidos) la construcción del que sería durante casi treinta años el mayor puente colgante del mundo, el Golden Gate. Más de 80.000 toneladas de acero dieron lugar a un colosal puente de 2.737 metros. Sostenido por dos torres, separadas por más de un kilómetro de agua, y dos enormes cables compuestos por 25.000 cables de acero cada uno. Pronto se convirtió en una de las más impresionantes obras de ingeniería civil en el mundo, acometidas durante la gran depresión. El Golden Gate fue inaugurado el 12 de noviembre de1937. Golden Gate es también el nombre del estrecho en el cual el puente está construido, y recibe dicha denominación del estrecho en Constantinopla, llamado también la Puerta Dorada, ya que comunicaba Europa con Asia.