La Justicia cuestionó un recurso con un fallo que no pudo ser localizado

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón dejó sin efecto por falta de fundamentos suficientes el recurso presentado por un mediador que cuestionaba la base utilizada para regular sus honorarios. El tribunal advirtió que la presentación se sustentaba principalmente en precedentes judiciales que no pudieron ser verificados en las bases de consulta utilizadas por los magistrados.

La decisión fue adoptada a partir del voto del juez Gabriel Hernán Quadri, al que adhirió la jueza Laura Andrea Moro. Los camaristas consideraron que el memorial no cumplía con las exigencias de crítica concreta y razonada previstas en los artículos 260 y 246 del Código Procesal Civil y Comercial bonaerense.

Uno de los principales fundamentos del planteo era un supuesto pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia bonaerense identificado como “Colegio de Abogados de La Plata c/ Provincia de Buenos Aires”, conocido como caso “Barrio”, al que se atribuía una sentencia del 5 de mayo de 2021. El escrito sostenía que ese antecedente había cuestionado el uso de determinadas tasas pasivas y establecido que los honorarios debían fijarse considerando valores actualizados al momento de la regulación.

Sin embargo, los integrantes de la Cámara realizaron distintas consultas para verificar la existencia y contenido del precedente citado. Según explicaron, el expediente identificado como C-121.461 correspondía a un incidente de quiebra cuyo último movimiento se remontaba a 2017, por lo que no podía contener una sentencia dictada en 2021.

Tampoco pudieron encontrar en la base Juba un expediente que coincidiera con la carátula invocada ni el sumario atribuido al supuesto fallo. Además, remarcaron que la referencia no debía confundirse con el conocido precedente “Barrios”, en el que la Corte provincial había tratado la cuestión de la inconstitucionalidad sobrevenida de determinados artículos de la ley 23.928, sin abordar el problema planteado en el recurso.

A partir de esta situación, el tribunal vinculó el episodio con el debate sobre las denominadas “alucinaciones” de los sistemas de inteligencia artificial generativa, que pueden presentar como verdaderos datos o fuentes que no resultan verificables. Los jueces mencionaron también el antecedente estadounidense “Mata v. Avianca” y recordaron que la propia Cámara ya había analizado un episodio de características similares.

De todos modos, los magistrados aclararon que no podían afirmar que las referencias inexistentes fueran necesariamente consecuencia del uso de inteligencia artificial, ya que podían existir otras explicaciones.

Finalmente, ordenaron poner la situación en conocimiento del abogado y comunicarla al Colegio de Abogados departamental, para que evalúe la posibilidad de advertir a los matriculados sobre la importancia de verificar las citas y fuentes antes de incorporarlas a escritos judiciales.