El 13 de noviembre de 1850 en Edimburgo, Escocia, nacía el novelista, poeta y ensayista Robert Louis Balfour Stevenson. Es el autor de exitosas obras como la novela de horror “El extraño caso del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde” (1886) y la novela de aventuras “La isla del tesoro” (1883). Sus escritos transitan géneros variados, ha publicado ensayos, crónicas de viaje, novelas de aventuras e históricas. Ya en su infancia, Stevenson manifestaba un gran interés por la literatura, durante esos años escribió numerosas historias y ensayos. Sin embargo, su primer libro, “An inland Voyage” fue publicado recién en 1878, después de haber abandonado la carrera de ingeniería náutica y ejercido como abogado.

Robert Louis Stevenson, al igual que varios personajes de sus historias, realizó numerosos viajes por distintas partes del mundo. En uno de ellos, a los 26 años de edad, conoció en Francia a Fanny Osbourne, quien se convertiría en su esposa. Años después, en Nueva York, entabló una amistad con otro famoso escritor de la época, Mark Twain, el autor de “Las aventuras de Tom Sawyer”. Luego se trasladó, junto con su esposa y sus hijos, a las islas del Pacífico Sur. Stevenson, luego de haber padecido problemas de salud durante toda su vida, falleció el 3 de diciembre de 1894 a causa de un ataque cerebral.