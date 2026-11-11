Lula y Erdogan analizaron una posible cooperación en minerales críticos durante la cop31

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, mantuvieron este martes una reunión bilateral en la ciudad de Antalya, en el marco de la cumbre climática COP31.

Durante el encuentro, ambos mandatarios abordaron distintos temas de interés común y mencionaron la posibilidad de avanzar en una cooperación vinculada a los minerales críticos, un sector estratégico para el desarrollo industrial y tecnológico.

La reunión se desarrolló en el contexto de la agenda internacional de la COP31, que reúne a líderes y representantes de distintos países para debatir sobre los desafíos ambientales y las oportunidades de cooperación.