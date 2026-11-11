La necesidad de tomar agua para tragar cada bocado: la señal de una enfermedad que puede confundirse con acidez

Un alimento que no logra pasar, la necesidad de cortar la comida en pedazos muy pequeños o tomar agua para “empujar” cada bocado son situaciones que muchas personas experimentan durante años y atribuyen a la acidez o a una simple costumbre al comer. Sin embargo, estos síntomas pueden ser señales de esofagitis eosinofílica, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta al esófago, suele confundirse con el reflujo gastroesofágico y puede demorar entre dos y tres años en ser diagnosticada.

Una enfermedad que suele confundirse con la acidez y afecta principalmente a jóvenes

La esofagitis eosinofílica se produce cuando el sistema inmunológico reacciona de forma exagerada ante determinados alimentos, lo que provoca una inflamación en el esófago. Como consecuencia, se acumulan eosinófilos, un tipo de célula de defensa que puede dificultar el paso de los alimentos.

Durante años, esta afección fue confundida con el reflujo gastroesofágico, aunque actualmente se reconoce que son enfermedades diferentes. Según datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), su frecuencia en las poblaciones occidentales oscila entre 40 y 150 casos por cada 100.000 habitantes.

La enfermedad afecta especialmente a niños y adultos jóvenes y se convirtió en una de las principales causas de dificultad para tragar y de impactación alimentaria, un episodio en el que la comida queda atrapada en el esófago.

Síntomas y señales que no deben pasar inadvertidos

Los síntomas cambian según la edad. En los adultos jóvenes, la dificultad para tragar alimentos sólidos suele agravarse con el tiempo y pueden aparecer episodios en los que la comida queda atascada. En los niños pequeños, en cambio, las manifestaciones más habituales son los vómitos y el rechazo de los alimentos. También pueden presentarse dolor, reflujo y atragantamientos.

El alergólogo español Ignacio Dávila, jefe del Servicio de Alergia del Hospital Universitario de Salamanca, explicó que la inflamación persistente puede modificar la estructura del esófago. “La inflamación mantenida puede provocar cambios en la estructura del esófago, hasta llegar a estrecharlo y dificultar todavía más el paso de los alimentos”, advirtió.

Uno de los motivos por los que el diagnóstico suele retrasarse es que muchas personas modifican sus hábitos alimentarios para evitar las molestias. Mastican durante más tiempo, eligen comidas blandas o comen más despacio, sin sospechar que esos comportamientos pueden estar relacionados con una enfermedad. Con el paso del tiempo, la inflamación puede generar complicaciones.

El impacto también alcanza la vida cotidiana y las relaciones sociales. Desde la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica (Aedeseo) señalan que algunos pacientes desarrollan ansiedad durante las comidas, evitan encuentros sociales o modifican sus rutinas por temor a que los alimentos vuelvan a quedar atascados.

“La EoE es una enfermedad invisible, pero con un enorme impacto en la calidad de vida. Muchas personas normalizan síntomas durante años sin saber que detrás hay una enfermedad crónica que necesita seguimiento y tratamiento especializado”, afirmó Zoraida Gómez, presidenta de Aedeseo.

Nuevas alternativas para tratar la enfermedad

En los últimos años, los avances médicos permitieron ampliar las opciones para controlar la inflamación y mejorar la capacidad de tragar. Entre los principales tratamientos se encuentran:

Modificaciones en la alimentación: el abordaje puede comenzar con la eliminación de uno o dos grupos de alimentos, principalmente la leche y el trigo. Cerca del 60% de los pacientes responde a esta estrategia. Inhibidores de la bomba de protones: son medicamentos que reducen la producción de ácido en el estómago, como el omeprazol, y resultan efectivos en aproximadamente la mitad de los casos. Corticoides de administración oral: la budesonida en comprimidos que se disuelven en la boca permite alcanzar la remisión de la inflamación en más del 85% de los pacientes, según explicó Dávila. Terapias biológicas: medicamentos como el dupilumab demostraron mejorar el funcionamiento del esófago y disminuir la presencia de células inflamatorias.

Además, las investigaciones buscan desarrollar métodos de diagnóstico y seguimiento menos invasivos, que permitan reducir la necesidad de realizar endoscopías. Entre las alternativas en estudio se encuentran nuevas técnicas de toma de muestras y la identificación de marcadores en sangre, materia fecal y orina.

Por el momento, los especialistas coinciden en una recomendación: si los alimentos se atascan repetidamente al tragar, no hay que naturalizarlo ni intentar resolverlo tomando agua. Puede tratarse de una señal de esofagitis eosinofílica y requiere una evaluación médica.